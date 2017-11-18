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Banka şubesine sandalye bacağıyla saldırdı

Taksim Meydanı'nda banka şubesine sandalye bacağıyla saldıran kişi polisle yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

18.11.2017 - 12:43
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İstanbul Taksim Meydanı'ndaki bir banka şubesinin önüne gelen 31 yaşındaki Ferhat Kayman, 10.30 sıralarında, elinde bulunan tahta sandalye bacağı ile bir anda saldırmaya başladı. Önce bankanın güvenlik kamerasını kıran Kayman ardında başka bir güvenlik kamerasının da kablolarını kopardı.

Banka şubesine sandalye bacağıyla saldırdı

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

Daha sonra elindeki sandalye bacağı ile bankamatiklere ve bankanın kepenklerine vurmaya başladı. Ferhat Kayman'ı gören çevredekiler  durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören Kayman kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından  polis ekipleri Kayman'ı yakalayıp gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişi, Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.

Banka şubesine sandalye bacağıyla saldırdı


Banka şubesine sandalye bacağıyla saldırdı

Banka şubesine sandalye bacağıyla saldırdı

Banka şubesine sandalye bacağıyla saldırdı

Banka şubesine sandalye bacağıyla saldırdı

Banka şubesine sandalye bacağıyla saldırdı

Banka şubesine sandalye bacağıyla saldırdı

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