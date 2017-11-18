Banka şubesine sandalye bacağıyla saldırdı

İstanbul Taksim Meydanı'ndaki bir banka şubesinin önüne gelen 31 yaşındaki Ferhat Kayman, 10.30 sıralarında, elinde bulunan tahta sandalye bacağı ile bir anda saldırmaya başladı. Önce bankanın güvenlik kamerasını kıran Kayman ardında başka bir güvenlik kamerasının da kablolarını kopardı.

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

Daha sonra elindeki sandalye bacağı ile bankamatiklere ve bankanın kepenklerine vurmaya başladı. Ferhat Kayman'ı gören çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören Kayman kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından polis ekipleri Kayman'ı yakalayıp gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişi, Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.























