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Bankacılığı bıraktı, pazarcı oldu

Üniversite eğitiminin ardından İstanbul'da 4 yıl bankacılık yaptıktan sonra stres nedeniyle istifa eden 30 yaşındaki genç, memleketi Edirne'de pazarcılık yapıyor.

DHA | 28.01.2018 - 12:37..
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Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olduktan sonra özel bir bankanın şubesinde 4 yıl çalışan Gürkan Altın, iş stresi nedeniyle istifa ederek, memleketi Keşan'a döndü.

Bankacılığı bıraktı, pazarcı oldu

BANKACILIKTAN PAZARCILIĞA

Altın, genç girişimcilerden ve ev kadınlarından aldığı organik yumurta, bal ile salçaları, ilçede cumartesi günleri kurulan halk pazarında satarak, geçimini sağlamaya başladı.

Bankacılığı bıraktı, pazarcı oldu

"KREDİ SATABİLİYORSAM YUMURTA DA SATARIM"

Özel sektörde, kovulma baskısıyla yaşadığı motivasyon kaybı nedeniyle çalıştığı bankadan istifa ettiğini belirten Altan, "Özellikle köylerde, genç girişimciler ve ev hanımlarının yumurtasını, balını ve salçasını tüketiciyle buluşturuyorum. Direkt üreticiden alıp, tüketiciye satıyorum. Daha önce kredi kartı satıyordum. Madem kredi kartı satabiliyorum, yumurta da salça da satabilirim; dedim. Bu iş, bana daha kolay geldi." dedi.

Bankacılığı bıraktı, pazarcı oldu

"DELİ OLDUĞUMU SÖYLEYENLER OLUYOR"

Bankacılığı bırakıp, pazarcılığa başladığını anlattığı müşterilerinin şaşırdığını dile getiren Altın, "Deli olduğumu, bankacılığın bırakılmayacağını söyleyenler oluyor. Zamanla müşterilerim de buna alıştı. İstifa ederek, pazarcılığa kesin geçiş yaptıktan sonra şoku bende atlatıp, işime alıştım. Mecbur kalınca yapıyorsunuz. 1 aydan bu yana pazardayım." diye konuştu.

Bankacılığı bıraktı, pazarcı oldu

"ÜRETİCİLER DAHA FAZLA TEŞVİK EDİLMELİ"

Gürkan Altın, gençlerin artık maaşlı ve sigortalı işlere yönlendirildiğini de belirterek, yetkililerden üreticileri daha fazla teşvik edici projeler üretmesini istedi. Altın, ayrıca pazarcı arkadaşları ile müşterilerinin de kendisini desteklediğini söyledi.

Bankacılığı bıraktı, pazarcı oldu



Bankacılığı bıraktı, pazarcı oldu



Bankacılığı bıraktı, pazarcı oldu



Bankacılığı bıraktı, pazarcı oldu



Bankacılığı bıraktı, pazarcı oldu



Bankacılığı bıraktı, pazarcı oldu

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