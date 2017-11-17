Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 10 Kasım ile biten haftada 9 milyar 166 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 88 milyar 520 milyon liradan 2 trilyon 97 milyar 686 milyon liraya çıktı.

KREDİ HACMİ 1 TRİLYON OLDU

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 55 milyar 948 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 1 trilyon 931 milyar 303 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) 10 Kasım ile biten haftada 14 milyar 4 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,8 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 1 trilyon 799 milyar 737 milyon liraya çıktı.

TÜKETİCİ KREDİLER ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 10 Kasım ile biten haftada 1 milyar 275 milyon lira artarak 390 milyar 978 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 189 milyar 400 milyon lirası konut, 6 milyar 792 milyon lirası taşıt ve 194 milyar 785 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 488 milyon lira artarak 347 milyar 202 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 0,1 azalışla 87 milyar 724 milyon liraya indi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 41 milyar 336 milyon lirası taksitli, 46 milyar 388 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 10 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,8 azalarak 12 milyar 980 milyon liraya geriledi. Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,02 artışla 402 milyar 888 milyon liradan 402 milyar 981 milyon liraya yükseldi.