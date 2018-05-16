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Bankalar Birliği: Sorunlu kredi oranı düşük

Bankalar Birliği yaptığı açıklamada, "Bankacılık sektörü riskleri doğru yönetip pozitif görünümü koruyacak güçte" dedi.

AA | 16.05.2018 - 13:04..
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  2. Ekonomi

TBB'den yapılan açıklamada, yakın dönemde ABD'de faiz oranlarının yükselme, dünyada petrol ve emtia fiyatlarının artış eğiliminde olması yanında uluslararası ve bölgesel politik risklerin artmasının gelişmekte olan ülkeleri olduğu gibi Türkiye'yi de etkilediği kaydedildi.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ ŞOKLARA DAYANIKLI"

Hükümetin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ve ilgili diğer kurumların temel makro dengelerin sağlıklı olarak sürdürülmesindeki kararlılığının, bu yönde gereken önlemlerin alınmasındaki aktif yaklaşımı sayesinde Türkiye ekonomisinin şoklara dayanıklı olduğu ve makul bir hızda büyümeye devam ettiği bildirilen açıklamada, iç ve dış şokların yaşandığı son 15 yılda Türkiye ekonomisinin ortalama yüzde 6'ya yakın büyüdüğü anımsatıldı.

"BANKACILIK SEKTÖRÜ BÜYÜMEYE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEK"

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bankacılık sektörü, büyümenin sağlıklı olarak sürdürülmesine destek olacak yapıda ve güçtedir. Uluslararası düzenleme ve denetim kurallarına tam uyumludur. Uluslararası temel göstergeler olan sermaye yeterliliği, aktif kalitesi, kaliteli teminat yapısı, likidite, karlılık düzeyi ve yönetim tecrübesiyle iyi örnek olarak gösterilebilecek ülkelerin temel göstergelerine sahiptir.

Bu yılın ilk çeyreği sonunda, sermaye yeterliliği oranı yüzde 16,6 ile küresel normların iki katı düzeyindedir. Sorunlu kredi oranı yüzde 2,9 ile diğer ülkelere göre oldukça düşüktür. Toplam kredilere oranı yüzde 3,8 olan yapılandırılan kredilerin tahsilat oranı yüzde 80'e yakındır. Sorunlu kredilerin yüzde 75'i için özel karşılık öngörülmedik riskler için ise makul düzeyde genel karşılık ayrılmıştır.

Hükümetimiz başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarla yakın istişare ve iş birliği sayesinde beklenmedik durumlarda aracılık işlevini sağlıklı olarak yerine getiren bankacılık sektörü, büyük ölçüde uluslararası gelişmelerin neden olduğu son dönemdeki zorlu süreçten kaynaklanan riskleri de doğru yöneterek pozitif görünümünü koruyacak kabiliyettedir."

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