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Bankalar konut kredisi faizlerini indirmeye başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi musluğunu açmayan özel ve kamu bankalarına dert yanmış ve karşılarında kendisini bulacaklarını söylemişti. Ziraat Bankası ve Halk Bank faizleri düşüren ilk bankalar oldu.

Haber Merkezi | 10.05.2018 - 16:51..
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Bankalar konut kredisi faizlerini indirmeye başladı

Ziraat Bankası, 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde 10 yıla kadar olan vadelerde aylık faiz oranını yüzde 0,98'e çektiğini duyurdu. Hemen ardından Halk Bank'tan aynı açıklama geldi. İlerleyen günlerde diğer kamu bankalarının Ziraat Bankası ve Halk Bank gibi harekete geçmesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DERTLİ OLDUĞU KONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıldan bu yana bankalara kredi uyarısında bulunarak, kredi musluğunu açmayanın karşısında kendisini bulacağını söylüyordu. Erdoğan sadece özel bankaları değil, kamu bankalarını da işaret ediyordu.

Bankalar konut kredisi faizlerini indirmeye başladı

ALTAN ELMAS: 2018'DE YİNE REKOR KIRABİLİRİZ

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, bankaların konut kredisi faizlerini indirmesine ilişkin, "Konut kredi fazilerinin inmeye başlamasıyla telefonlarımız daha çok çalmaya başladı. Böyle olursa 2018'de yine rekor kırabiliriz. 1 milyon 450 bin konut satışını yakalayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Elmas, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de vatandaşların konuta ihtiyacı olduğunu kaydederek, yüksek kredi faizlerinin üretenle vatandaşın buluşmasında önemli bir engel teşkil ettiğini bildirdi.

Elmas, bu adımı büyütmeleri gerektiğini, bunun için özel bankaların da bu girişime destek vermesi gerektiğini vurguladı.

Bankalar konut kredisi faizlerini indirmeye başladı

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