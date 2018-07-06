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Bankalardaki altın hesaplarında artış yaşandı

Bankalardaki altın hesaplarının büyüklüğü, 2017 yılının sonuna göre 16,8 ton artışla 170 tonu geçti.

Haber Merkezi | 06.07.2018 - 11:40..
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Yılın ilk 5 ayında yaşanan küresel ekonomideki çalkantılar nedeniyle, döviz ve pay piyasalarından kaçan yatırımcılar, tarih boyu cazibesini yitirmeyen altına yöneldi.

ABD ile Çin arasındaki ticari gerilim, döviz kurları ile tahvil faizlerindeki yükseliş, jeopolitik riskler ve gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarındaki normalleşme adımlarının devam etmesi gibi nedenler, altına olan talebin artmasına neden oldu.

Bankalardaki altın hesaplarında artış yaşandı

REKOR SEVİYELERE YÜKSELDİ

Bu dönemde yurt içinde gram altının fiyatı yıla başladığı 158,8 lira seviyelerinden yükselişe geçerek mayıs ayını 184,7 liradan tamamladı. Böylece geçen 5 aylık süreçte gram altın yüzde 16,3 değerlendi.

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle bankalardaki altın hesapları da hem değer, hem de miktar bazında rekor seviyelere ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankalardaki altın hesapları yılın 5 ayında 2017 sonuna kıyasla 7 milyar 711 lira artarak 31 milyar 814 milyon lira seviyesine ulaştı ve tarihi zirvesini gördü.

Bu rakamın 31 milyar 96 milyon lirası yurt içi, 718 milyon lirası ise yurt dışı yerleşiklerin hesaplarından oluştu. Bankalarda tutulan kıymetli maden depo hesapları tutarı 2017 sonunda 24 milyar 103 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.

BANKADAKİ ALTIN MİKTARI 170 TONU AŞKIN

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı mayıs ayının son işlem gününü 186 bin 700 liradan tamamlamıştı. Buna göre bankalardaki kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünün mayıs sonunda 170,4 ton düzeyinde gerçekleştiği hesaplandı.

Yapılan hesaplamalara göre, bankalardaki altın hesaplarının büyüklüğü, 2017 sonunda 153,6 ton seviyesinde bulunuyordu. Bu da kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünde son beş ayda 16,8 tonluk artış gerçekleştiğine işaret etti.

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