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Bankaların sistemine giren İngiliz tutuklandı

Otomobil almak için bankaların sistemine girerek hesabına 100 bin sterlin geçiren İngiliz, 16 ay hapis cezasına çarptırıldı.

26.06.2017 - 17:37
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İngiltere'de yaşayan James Ejankowski isimli genç, kendisine lüks araçlar alabilmek için banka sistemlerini hackledi.

450 BİN LİRAYI HESABINA GEÇİRDİ

Ejankowski, adı açıklanmayan bankaların sisteminde fark ettiği hatalı bir döngü sayesinde para çalmayı başardı.

Bankaların sistemine giren İngiliz tutuklandı

Yapılan açıklamaya göre, Ejankowski bu açık sayesinde 100 bin sterlin (yaklaşık 450 bin TL) parayı hesabına aktarmayı başardı.

16 AY HAPİS CEZASI

12 ay boyunca ufak meblağlar olarak çalınan paranın sadece 30 bin sterlini geri alınabildi.

70 bin sterlini otomobillere harcayan hacker 16 aylık hapis cezasına çarptırıldı.

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