Bankamatik farelerini vatandaşlar yakaladı

Yalova'da dolandırıcıların taktığı aparat, bir banka şubesinin önünde bulunan ATM'den para çekmek isteyen vatandaşın elinde kaldı.

APARATI ALARAK KAÇTI

Bu sırada bankamatik çevresinde bekleyen dolandırıcılardan biri, banka müşterisinin elinden aparatı alarak kaçtı.

VATANDAŞ YAKALADI

Çok sayıda esnaf ve vatandaş, kaçan şahısları bir marketin önünde yakaladı. Arbede sırasında yaşanan boşluktan faydalanan zanlılar, marketin bodrumuna saklanmaya çalıştı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olay yerine gelen polis, isimleri öğrenilemeyen iki zanlıyı bodrumdan çıkartarak gözaltına aldı. Suç aleti aparat ise bir bisiklette bulundu.