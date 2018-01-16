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Bankamatik farelerini vatandaşlar yakaladı

Kocaeli, Bursa gibi illerde ATM'lere dadanan çete üyeleri, Yalova'da vatandaşlar tarafından yakalandı.

İHA | 16.01.2018 - 12:14..
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Yalova'da dolandırıcıların taktığı aparat,  bir banka şubesinin önünde bulunan ATM'den para çekmek isteyen vatandaşın elinde kaldı.

APARATI ALARAK KAÇTI

Bu sırada bankamatik çevresinde bekleyen dolandırıcılardan biri, banka müşterisinin elinden aparatı alarak kaçtı.

VATANDAŞ YAKALADI

Çok sayıda esnaf ve vatandaş, kaçan şahısları bir marketin önünde yakaladı. Arbede sırasında yaşanan boşluktan faydalanan zanlılar, marketin bodrumuna saklanmaya çalıştı.

Bankamatik farelerini vatandaşlar yakaladı

GÖZALTINA ALINDILAR

Olay yerine gelen polis, isimleri öğrenilemeyen iki zanlıyı bodrumdan çıkartarak gözaltına aldı. Suç aleti aparat ise bir bisiklette bulundu.

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