taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.895
USD
3,8770
EURO
4,5030
ALTIN
160,04
PETR
63,5300

Bankaya çamurlu ayakkabılarını çıkardıktan sonra girdi

Ankara'da, bir bankaya ayakkabılarını çıkarıp giren yaşlı kadının fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

09.11.2017 - 09:39
  1. Haberler
  2. İç Haber

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir bankanın şubesine gelen yaşlı bir kadın, ayakkabılarının çamurlu olması nedeniyle içeri girmedi. İddiaya göre, bir süre kapıda bekleyen yaşlı kadın, daha sonra çamurlu ayakkabılarını dışarıda bıraktıktan sonra içeri girdi.

Bankaya çamurlu ayakkabılarını çıkardıktan sonra girdi

İŞİNİ BİTİRDİKTEN SONRA AYAKKABILARINI GİYİP GİTTİ

Yaşlı kadının bu hareketi bankada sıra bekleyen vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yaşlı kadın işlemlerini bitirdikten sonra dışarıda bıraktığı ayakkabılarını giyerek bölgeden uzaklaştı.

Bankaya çamurlu ayakkabılarını çıkardıktan sonra girdi

ADI HASTANEYE VERİLMİŞTİ

Yaşlı kadının bu hareketi geçtiğimiz yıl Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde yaşanan Şerife Cesur olayını hatırlattı. Gece saatlerinde ilçedeki hastaneye götürülen 84 yaşındaki Şerife Cesur'un ayakkabılarını acil servis girişinde çıkarması güvenlik kameralarına yansımış ve daha sonra eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun katıldığı törenle hastanenin ismi 'Şerife Cesur İlçe Devlet Hastanesi' olarak değiştirilmişti.

İlginizi Çekebilir
Ataköy'de su borusu patladı alt geçit göle döndü
Su sızıntısı nedeniyle alt geçit adeta göle döndü, bazı araçlar oluşan su birikintisinde mahsur kaldı.
Askerden izinli gelen genç ailesini yangından kurtardı
Birliğinden izinli olarak geldiği Hakkari'deki evinde ailesini yangından kurtaran Sami Er dumandan etkilendi.
Kanlıca mantarı, köylülerin ekmek kapısı oldu
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırlarındaki Kazdağları'ndaki köylüler, çam melkisi (Kanlıca mantarı) sayesinde gelir elde ediyor.
Başkent'te DEAŞ operasyonu: 101 gözaltı
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 245 şüpheliden 101'i gözaltına alındı
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'de güvencesiz hastalar günlerce sıra bekliyor

ABD'de güvencesiz hastalar günlerce sıra bekliyor

66
Gökmen Ulu tahliye olurken Uğur Dündar ağladı

Gökmen Ulu tahliye olurken Uğur Dündar ağladı

77
AK Partili teşkilatlar Anıtkabir'e gidiyor

AK Partili teşkilatlar Anıtkabir'e gidiyor

220
Avrupa Birliği Türkiye'yi mali yardımla tehdit etti

Avrupa Birliği Türkiye'yi mali yardımla tehdit etti

105
Abdullah Gül'den güçlü diplomasi vurgusu

Abdullah Gül'den güçlü diplomasi vurgusu

124
CHP'li Mustafa Balbay Başbakan Yıldırım'a hakaret etti

CHP'li Mustafa Balbay Başbakan Yıldırım'a hakaret etti

100
Hukukçu Yanık: Bilmeden ByLock indirebilirsiniz

Hukukçu Yanık: Bilmeden ByLock indirebilirsiniz

129
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM