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Bankaya çamurlu ayakkabısıyla girmeyen teyze konuştu

Bankaya girerken çamurlu kara lastiklerini çıkaran Ruhiye Teyze; "Ayakkabı çamur olduğu için çıkardım, kimse de bir şey demedi" dedi.

09.11.2017 - 16:07
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Ankara Beypazarı'ndaki evinde yalnız yaşayan ve tarlada çalışarak geçimini sağlayan 2 çocuk annesi Ruhiye Güngör, geçen pazartesi günü akşam saatlerinde ölen eşinden kalan maaşını çekmek için banka şubesine geldi.

Tarladan doğrudan bankaya geldiği için ayakkabıları çamurlu olan Güngör, bankaki zemini kirletmemek için ayakkabılarını dışarıda bırakarak içeri çoraplarıyla girdi. Güngör'ün bu hareketi bankadaki müşteriler tarafından cep telefonu ile görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

Bankaya çamurlu ayakkabısıyla girmeyen teyze konuştu

"ÇAMURLU AYAKKABIYLA BANKAYA GİRİLMEZ DİYE ÇIKARDIM"

Sosyal medyada bu hareketiyle büyük beğeni toplayan ve bugün de tarlada çalışmaya devam eden Güngör, 7 yıl önce ölen eşinin Bağ-Kur ayılığı maaşını çekmek için bankaya gittiğini ve buradan aldığını maaşıyla ev alan oğlunun kredi borcuna yardım ettiğini söyledi. Tarladan döner dönmez bankaya gittiğini ve bu nedenle de ayakkabılarının çamurlu olduğunu belirten Güngör, şöyle konuştu: "Kimse bana bir şey söylemedi. Kimse de ayakkabıyı çıkardığımı görmedi. Saat geliyor diye hemen içeri girdim. Orada birileri kameraya çekmiş. Benim evim, aylığım var. Ayakkabıyı çamur olduğu için çıkardım. 'Çamurlu ayakkabıyla bankaya girilmez' diye çıkardım. Çoraplarımla girdim."

Bankaya çamurlu ayakkabısıyla girmeyen teyze konuştu

ŞERİFE CESUR'U AKILLARA GETİRDİ

Tarlalarda sezonluk olarak çalışan ve ıspanak söken Güngör'ün günlük 50 TL kazandığı ifade edildi. Ruhiye Güngör'ün bu hareketi, geçen yıl Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde oturan Şerife Cesur'u hatırlattı. Gece saatlerinde ilçedeki hastaneye götürülen 84 yaşındaki Şerife Cesur, ayakkabılarını acil servis girişinde çıkartırken güvenlik kameraları tarafaından görüntülenmiş, olay sonrasında Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun katıldığı törenle hastanenin ismi 'Şerife Cesur İlçe Devlet Hastanesi' olarak değiştirilmişti.

Bankaya çamurlu ayakkabısıyla girmeyen teyze konuştu

Bankaya çamurlu ayakkabısıyla girmeyen teyze konuştu

Bankaya çamurlu ayakkabısıyla girmeyen teyze konuştu

Bankaya çamurlu ayakkabısıyla girmeyen teyze konuştu

Bankaya çamurlu ayakkabısıyla girmeyen teyze konuştu

Bankaya çamurlu ayakkabısıyla girmeyen teyze konuştu

Bankaya çamurlu ayakkabısıyla girmeyen teyze konuştu

Bankaya çamurlu ayakkabısıyla girmeyen teyze konuştu

Bankaya çamurlu ayakkabısıyla girmeyen teyze konuştu

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