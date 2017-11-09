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Bankaya girmeden kara lastiklerini çıkarttı

Ankara'da bir bankaya giden yaşlı kadın, çamurlu olduğu için kara lastiklerini kapının önünde çıkartarak içeri girdi.

09.11.2017 - 02:11
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir banka şubesine gelen yaşlı bir kadın, çamurlu kara lastilerini çıkardıktan sonra içeriye girdiği görüntüler, sosyal medyada yer aldı.

Bankaya girmeden kara lastiklerini çıkarttı

İŞLERİ BİTİNCE KARA LASTİKLERİYLE GİTTİ

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir bankanın şubesine gelen yaşlı bir kadın, kara lastiklerinin çamurlu olması nedeniyle içeri girmedi. İddiaya göre, bir süre kapıda bekleyen yaşlı kadın, daha sonra çamurlu kara lastiklerini dışarıda bıraktıktan sonra içeri girdi. Yaşlı kadının bu hareketi bankada sıra bekleyen vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yaşlı kadın işlemlerini bitirdikten sonra dışarıda bıraktığı kara lastiklerini giyerek bölgeden uzaklaştı.

Bankaya girmeden kara lastiklerini çıkarttı

AKILLARA ŞERİFE TEYZE GELDİ

Yaşlı kadının bu hareketi geçtiğimiz yıl Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde yaşanan Şerife Cesur olayını hatırlattı. Gece saatlerinde ilçedeki hastaneye götürülen 84 yaşındaki Şerife Cesur'un kara lastiklerini acil servis girişinde çıkarması güvenlik kameralarına yansımış ve daha sonra eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun katıldığı törenle hastanenin ismi 'Şerife Cesur İlçe Devlet Hastanesi' olarak değiştirilmişti.

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