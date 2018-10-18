taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.55805
Euro
6.41545
Altın
1223.145
Borsa
98908.76
Gram Altın
218.36

Banksy'den kendini doğrayan eseri hakkında açıklama

Banksy, geçen hafta bir müzayede evinde yapılan açık artırmada kendini 'kısmen' imha eden 'Balonlu Kız' adlı eseri hakkında bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 18.10.2018 - 12:50..
  1. Haberler
  2. Dünya

Bir grafiti sanatçısından çok öte kimliğe sahip olan Banksy, geçtiğimiz günlerde gündeme damga vuran bir eylem gerçekleştirmişti.

Banksy geçen hafta Londra'daki Sotheby's müzayede evinde yapılan açık artırma sırasında kendini doğrayan 'Balonlu Kız' eseri hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Banksy'den kendini doğrayan eseri hakkında açıklama

BANKSY'DEN AÇIKLAMA

Çerçeve içine gizlenmiş doğrama makinesi marifetiyle kendini 'kısmen' parçalayan eser 1.04 milyon sterline satılmıştı. Eylem, sanat dünyasında şaşkınlık ve heyecan yaratırken, Bankys kanadından olaya ilişkin açıklama geldi.

Ancak kimliği belirsiz İngiliz sokak sanatçısı Banksy eylem sırasında işlerin sanıldığı gibi yolunda gitmediğini duyurdu.

Banksy'nin tablosu satışın ardından kendini yok etti ViDEO

TAMAMEN PARÇALANMASINI HEDEFLEDİ

Banksy, kişisel internet sitesinde yayımladığı 'Director's Cut' (Yönetmenin uygun gördüğü kesim) videosu ile aslında eserin tamamen parçalanmasını hedeflediğini belirtti. Banksy videonun sonunda 2006 tarihli eserinin bir diğer baskının tamamen doğrandığı bir görüntüye de yer vererek "Provalarda hep işe yaramıştı" mesajını paylaştı.

Banksy'nin yaptığı eylem istemeden de olsa eşsiz bir sanat eserinin ortaya çıkmasına neden oldu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekonomik saldırılara karşı alınan önlemler

Ekonomik saldırılara karşı alınan önlemler

525
Konya Müze Müdürü görevden alındı

Konya Müze Müdürü görevden alındı

228
Kaşıkçı cinayeti Türkiye'ye yıkılmaya çalışılıyor

Kaşıkçı cinayeti Türkiye'ye yıkılmaya çalışılıyor

98
Erdoğan ile Bahçeli EYT konusunda mutabık kaldı

Erdoğan ile Bahçeli EYT konusunda mutabık kaldı

423
Başkan Erdoğan'dan Amerikalı Bakan'a Münbiç uyarısı

Başkan Erdoğan'dan Amerikalı Bakan'a Münbiç uyarısı

79
ABD yetiştirdiği PKK'lıları vurdu

ABD yetiştirdiği PKK'lıları vurdu

39
Bursa'da aç kalan köpekler 12 yaşındaki çocuğa saldırdı

Bursa'da aç kalan köpekler 12 yaşındaki çocuğa saldırdı

243
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM