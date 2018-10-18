Banksy'den kendini doğrayan eseri hakkında açıklama

Bir grafiti sanatçısından çok öte kimliğe sahip olan Banksy, geçtiğimiz günlerde gündeme damga vuran bir eylem gerçekleştirmişti.

Banksy geçen hafta Londra'daki Sotheby's müzayede evinde yapılan açık artırma sırasında kendini doğrayan 'Balonlu Kız' eseri hakkında yeni bir açıklama yaptı.

BANKSY'DEN AÇIKLAMA

Çerçeve içine gizlenmiş doğrama makinesi marifetiyle kendini 'kısmen' parçalayan eser 1.04 milyon sterline satılmıştı. Eylem, sanat dünyasında şaşkınlık ve heyecan yaratırken, Bankys kanadından olaya ilişkin açıklama geldi.

Ancak kimliği belirsiz İngiliz sokak sanatçısı Banksy eylem sırasında işlerin sanıldığı gibi yolunda gitmediğini duyurdu.

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TAMAMEN PARÇALANMASINI HEDEFLEDİ

Banksy, kişisel internet sitesinde yayımladığı 'Director's Cut' (Yönetmenin uygun gördüğü kesim) videosu ile aslında eserin tamamen parçalanmasını hedeflediğini belirtti. Banksy videonun sonunda 2006 tarihli eserinin bir diğer baskının tamamen doğrandığı bir görüntüye de yer vererek "Provalarda hep işe yaramıştı" mesajını paylaştı.

Banksy'nin yaptığı eylem istemeden de olsa eşsiz bir sanat eserinin ortaya çıkmasına neden oldu.