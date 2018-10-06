Ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin oldukça tanınan 'Kırmızı Balonlu Kız' adlı eseri Londra'daki Sothbey's müzayede evinde açık artırmaya çıktı.

Bir kız çocuğunu kalp şeklindeki bir balona erişmeye çalışırken tasvir eden eser açık artırmada satışa çıkan son eserdi.

SATILDIKTAN BİRKAÇ DAKİKA SONRA KENDİNİ İMHA ETTİ

Ancak 2006 tarihli eser, 1 milyon sterlinden yüksek bir meblağa (1.042 milyon sterlin- yaklaşık 7.6 milyon TL) satıldıktan birkaç dakika sonra eserin çerçevesi içine gizlenmiş kağıt imha makinesi vasıtasıyla kendi kendini yok etti.

Kimliği bilinmeyen gizemli sanatçı Banksy o anı Instagram hesabından "Gidiyor, gidiyor, gitti…" mesajıyla paylaştı.

Banksy'nin tablosu satışın ardından kendini yok etti

"BANKSYLENDİK"

Sotheby's'in üst düzey yöneticisi Alex Branczik açıklamasında "Öyle görünüyor ki Banksylendik' dedi.

Branczik, Financial Times'a açıklamasında da "Böyle bir durumla geçmişte karşılaşmadık. Bunun müzayede bağlamında ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyoruz" dedi.

Eserin bu haliyle de oldukça değerli olabileceğini söyleyen Branczik "Banksy belki de İngiltere'nin en iyi sokak sanatçısı ve bu gece onun dehasının küçük bir parçasına şahit olduk" diye konuştu.

Alıcının kimliği ise açıklanmadı. Ancak eserin satışının tamamlanıp tamamlanmadığı da netleşmiş değil.