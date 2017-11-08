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Banliyö hatlarında ilk raylar döşeniyor

Gebze-Halkalı arasındaki banliyö tren yolculuğunun 80 dakika kısalarak 105 dakikaya düşeceği belirtildi.

08.11.2017 - 12:11
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İstanbul'da 4 yıl önce durdurulan banliyö hattının yeniden açılabilmesi için sürdürülen çalışmalar yoğunlaştırılırken, çeşitli kesimlerde rayların döşenmesine başlandı. Çalışmaların sürdürüldüğü bölgelerde yaya ve araçların güvenliği için 24 saat görev yapan işaretçiler görevlendirildi.

Banliyö hatlarında ilk raylar döşeniyor

Banliyö hatlarında ilk raylar döşeniyor- VİDEO

MALİYETTEKİ ARTIŞ NEDENİYLE DURDURULMUŞTU

Haydarpaşa-Gebze arasında bulunan 29 Mayıs 1969 yılından bu yana hizmet veren banliyö tren hattı 19 Haziran 2013'de yapılan son seferin ardından kapatılmıştı. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesi ve Marmaray'la entegre olarak çalışması planlanan hattaki yenilenme çalışmaları nedeniyle, raylar sökülmüş, pek çoğu tarihi eser statüsünde bulunan istasyonlarının da yenilenmesine karar verilmişti.

Yapım süresi 24 ay olarak planlanan yenileme çalışmalarının 2015 yılı Haziran ayında sonuçlandırılması hedeflenmişti. Ancak aradan geçen süre içinde yapımı üstlenen firma, maliyetlerdeki aşırı artışı gerekçe göstererek 2014 yılının Ekim ayında çalışmaları durdurmuştu. Sorunların çözülmesinin ardından çalışmalar 2015 yılı içinde tekrar başlamıştı.

Banliyö hatlarında ilk raylar döşeniyor

GEBZE HALKALI ARASI 105 DAKİKAYA DÜŞECEK

Önümüzdeki yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tamamlanarak hizmete açılması hedeflenen Halkalı-Gebze banliyö hattında ekipler yoğun olarak çalışıyor. İş makineleri sürekli gidip gelirken, Halkalı-Gebze arasındaki uzaklığı 105 dakikaya indirecek hattın Marmaray ile birleştirilmesi ve kent içi ulaşımdaki büyük yükü önemli ölçüde hafifletmesi hedeflendi.

Hattın başlangıç noktalarından Halkalı'da banliyö treni istasyonunun kaba inşaatı tamamlanma aşamasına gelirken, Halkalı-Küçükçekmece arasında rayların önemli bölümü döşendi. Demiryolunun geçtiği bölgelerde yaya ve araç trafiğini düzenleyen görevliler ellerindeki 'Dur' ve 'Geç' işaretleri ile 24 saat kesintisiz görev yapıyor.

4 yıl önce 185 dakika süren 76 kilometre uzunluğundaki Gebze-Halkalı arasındaki banliyö tren yolculuğunun 80 dakika kısalarak 105 dakikaya düşeceği ve günde 1.5 milyon yolcunun 42 duraktan taşınacağının tahmin edildiği belirtildi.

Banliyö hatlarında ilk raylar döşeniyor

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