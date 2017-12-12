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Banliyö hatlarının yapımı 2018'de tamamlanacak

2018'de yapımı tamamlanacak banliyö hatları, 1,5 milyon kişiye hizmet verecek.

AA | 12.12.2017 - 09:00..
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul'un her iki yakasında yapımı süren banliyö hatlarının 2018 sonu itibarıyla hizmete gireceğini belirtti.

HAT 1,5 MİLYON YOLCUYA HİZMET EDECEK

Arslan, "Banliyö hattındaki 77 kilometrelik güzergahın tamamını kesintisiz hale getirip günde 1,5 milyon yolcuya hizmet edecek sistemi İstanbulluların ve kente gelen misafirlerin hizmetine sunmayı amaçlıyoruz." dedi.

Banliyö hatlarının yapımı 2018'de tamamlanacak

"MARMARAY'I 4 YILDA 300 MİLYON YOLCU KULLANDI"

Bakan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da "Asrın projesi" olarak nitelendirilen Marmaray'ı vatandaşların yoğun şekilde kullandığını ifade ederek, "Marmaray Projesi'ni yaklaşık 15 kilometrelik Ayrılıkçeşme'den Kazlıçeşme'ye kadar insanımızın hizmetine sunduk ve 4 yıllık periyotta da insanımız çok yoğun bir teveccühle kullandı. 300 milyona yakın yolcu bu hattı kullandı." diye konuştu.

"ÇALIŞMALAR YOĞUN BİR ŞEKİLDE SÜRÜYOR"

Avrupa ve Anadolu yakasındaki hatlarda da çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini anlatan Arslan, "Marmaray'daki konforu görünce hem Anadolu hem Avrupa yakasındaki banliyö hatlarının Marmaray gibi metro standartlarına getirilmesi ve sürüşün kesintisiz haline gelmesi yönündeki beklentileri biliyoruz. O yüzden de Gebze'den Ayrılıkçeşmeye gelip Marmaray ile birleşecek Kazlıçeşme'den de Halkalı'ya kadar banliyö hatlarının metro standartına dönüştürüleceği ve Marmaray araçlarının kullanacağı sistemde, bütün güzergah boyunca çalışmalarımız çok yoğun devam ediyor." dedi.

Banliyö hatlarının yapımı 2018'de tamamlanacak

"İSTANBULLULAR 13 AY DAHA SABREDECEK"

Arslan hat için çalışmaların devam ettiğini bildirerek, "2018 Ağustos ayında inşaatı bitirmek bir ayda da elektrik ve sinyal kısımlarını tamamlayıp yaklaşık 3 aylık test sürecinden sonra 2018 yıl sonu itibarıyla banliyö hattındaki 77 kilometrelik güzergahın tamamını kesintisiz hale getirip günde 1,5 milyon yolcuya hizmet edecek sistemi İstanbulluların ve kente gelen misafirlerin hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Çalışmalar bu anlamda çok güzel gidiyor, İstanbullular 13 ay daha sabredecekler." dedi.

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