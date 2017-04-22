16 Nisan'da sandık başına giden Türk halkının tercihi 'evet' oldu. Sonuçları hazmedemeyen gruplar, sokağa çıkarak milletin iradesine gölge düşürmeye çalışıyor.
Sokağa çıkan eylemcilerin arasına karışan gazeteci Banu Güven, olayları köpürtmeye çalıştı.
"BURADAN BİR GEZİ ÇIKAR MI?"
"Çoğu kişinin aklına belki 'Buradan bir Gezi çıkar mı?' sorusu geliyor." diyen Banu Güven, az sayıdaki eylemcileri 'binlerce kişi' olarak ifade etti.
Banu Güven'in Gezi hayali VİDEO
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