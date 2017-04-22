Banu Güven'in Gezi hayali

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta ortopedik bir ameliyat olan küçük Muhammet Kayra'yı görüntülü arayarak ona moral verdi.

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Türkiye'nin sondaj hamlesi Rumları kızdırdı

Türkiye'nin Kıbrıs açıkları dahil olmak üzere çok geniş bir sahada sismik araştırma yapacak olması, bölgede gerilimi artırdı.