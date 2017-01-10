taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.394
USD
3,7386
EURO
3,9681
ALTIN
142,72
PETR
54,9500

Banvit Brezilyalılara satıldı

Beyaz et ihracatında dünyanın en değerli firmalarından biri olan Brezilyalı gıda şirketi BRF, Banvit'in 79,48'lik hissesini satın aldı.

Ajanslar | 10.01.2017 - 09:44
  1. Haberler
  2. Ekonomi

banvit

Banvit yaptığı açıklamaya göre şirket sermayesinin yüzde 79,48'ine denk gelen hisselerinin tamamının satışına ilişkin 9 Ocak 2017 tarihinde hakim hissedarlar ile dünyanın en büyük gıda şirketlerinden olan Brezilya merkezli BRF S.A.’nın bağlı ortaklığı olan BRF GmbH arasında hisse satış sözleşmesini imzaladı.

BANVİT'TEN YAPILAN AÇIKLAMA

Şirketimizin hâkim hissedarları tarafından iletilen güncel bilgiye göre, Şirketimiz sermayesinin yaklaşık %79.48'ine karşılık gelen hisselerin tamamının satışına ilişkin olarak 9 Ocak 2017 tarihinde hakim hissedarlar ile dünyanın en büyük gıda şirketlerinden olan Brezilya merkezli BRF S.A.’nın bağlı ortaklığı olan BRF GmbH arasında hisse satış sözleşmesi (“Sözleşme”) imzalanmıştır.

Yine Şirketimize iletilen bilgiler çerçevesinde, Sözleşme'nin imzalanmasını takiben BRF GmbH ile Katar merkezli Qatar Investment Authority iştiraki olan Qatar Holding LLC (“QH”) arasında, %60 BRF GmbH, %40 ise QH’de bulunmak kaydıyla yeni bir ortaklık (“Yeni Ortaklık”) oluşturulacağı ve Yeni Ortalık'ın Sözleşme tahtında alıcının tüm haklarını devralarak işlemin kapanışı ile birlikte, Şirketimizin paylarının %79.48'inin sahibi olacağı anlaşılmaktadır.

HİSSE BAŞINA 11.51 TL

Sözleşme’de satın alma bedeli hisse başına 11,51 TL olarak belirlenmiş olsa da anılan tutar Sözleşme’de belirtilen ABD Doları/Türk Lirası döviz kuruna göre ABD Doları üzerinden yapılacak olup, Rekabet Kurulu izni ve Sözleşme’de belirlenen diğer gerekli ön koşulların sağlanması akabinde hisse devrinin yapılacağı tarih itibariyle gerçekleştirilecek ve Banvit'in 2016 yılı performansına bağlı fiyat uyarlamalarına tabi olarak değişebilecektir.

Sözleşmede belirtilen koşulların gerçekleşmesini müteakip hisse devir işlemi tamamlandıktan sonra Yeni Ortaklık bakımından "pay alım teklifi" yükümlülüğü ortaya çıkacak olup, pay alım teklifi için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulacağı tarafımıza bildirilmiştir.

Söz konusu Sözleşme ve işlemin kapanış sürecinde, Hissedarların münhasır finansal danışmanı olarak UniCredit/Yapı Kredi, münhasır hukuk danışmanı olarak Çiğdemtekin Dora Çakırca Arancı Hukuk Bürosu ve münhasır strateji danışmanı olarak Helix Yönetim Danışmanlık görev almış ve alacaktır.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CIA Başkanı Brennan'dan Trump'a Rusya eleştirisi

CIA Başkanı Brennan'dan Trump'a Rusya eleştirisi

81
Almanya sığınmacıların iadesini hızlandıracak

Almanya sığınmacıların iadesini hızlandıracak

65
DEAŞ'ın kaçırdığı iki askerden acı haber

DEAŞ'ın kaçırdığı iki askerden acı haber

91
Binali Yıldırım'dan başbakanlık cevabı

Binali Yıldırım'dan başbakanlık cevabı

115
El Bab'da yaşananları kahraman Mehmetçikler anlattı

El Bab'da yaşananları kahraman Mehmetçikler anlattı

104
CHP'li Erdoğdu HDP sıralarında oturdu

CHP'li Erdoğdu HDP sıralarında oturdu

214
ABD'nin mikro drone sürüsü: Predix

ABD'nin mikro drone sürüsü: Predix

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM