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Banyoda başında boşetle ölü bulundu

Konya'da eşiyle kavga ettikten sonra bir süredir kendisinden haber alınamayan Osman Çetinkaya(27), yakınları tarafından banyoda ölü bulundu.

17.05.2017 - 01:48
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Merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sanayi sitesinde tornacı olarak çalışan Osman Çetinkaya iki gün önce eşiyle kavga etti. Eşi tartışmanın ardından baba ocağına dönerken, yakınları Osman Çetinkaya'dan bir süredi haber alamadı. Bunun üzerine eve giden akrabaları Çetinkaya'yı banyoda başına poşet geçirilmiş hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Çetinkaya'nın öldüğünü tespit etti. Osman Çetinkaya'nın yapılan otopsisinde havasızlık sonucu öldüğü belirlendi. Soruşturma sürüyor.


Banyoda başında boşetle ölü bulundu

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