Bara pompalı tüfekle geldi, polis gözaltına aldı

1 İran, ABD'nin uyguladığı ambargoyu borsa ile deliyor İran Petrol Bakanlığı, daha önce 79 dolar 15 sentten Tahran Enerji Borsası'nda satışa sunduğu petrolün varilini 64 dolar 97 sente düşürdü.

2 Putin: Avrupa ordusu fikri olumlu bir gelişme Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliğine ait bir ordu kurulması fikrini değerlendirdi.

3 Mahkum yakınının sözleri Devlet Bahçeli'yi kızdırdı Af yasası için MHP'ye oy verdiğini söyleyen mahkum yakınına kızan Bahçeli, "İstersen oy verme, biz oy için yapmıyoruz" dedi.

4 Kendisini mutlu edecek erkeğe servet ödeyecek İngiltere'nin en genç milyoneri, 23 yaşındaki Jane Park, kendisini mutlu edecek adama yılda 60 bin pound ödeyeceğini söyledi.

5 Nadir rastlanan 'beyaz ağaç serçesi' Ankara'da görüldü Doğada ender rastlanan, gözleri ve kanadının bir bölümündeki renklenmeden dolayı "kısmi albino" olarak da adlandırılan beyaz renkli ağaç serçesi, Ankara Altınpark'ta görüldü.

6 Sezen Aksu dünürüyle tanıştı Olga Boz ve Sezen Aksu'nun, Alina Boz ve Mithat Can Özer'in evlenmesini istediği ve bu ilişkiye onay verdikleri ortaya çıktı.