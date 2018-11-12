Bara pompalı tüfekle geldi, polis gözaltına aldı

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi Obalar Caddesi'ndeki bir barda meydana geldi. İddiaya göre, bara elinde pompalı av tüfeği ile gelen bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
TÜFEKLE BİRLİKTE YAKALANDI
Olay yerine sevk edilen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler, şüpheliyi tüfekle birlikte yakaladı. İsminin M.H. olduğu tespit edilen Suriye uyruklu şüpheli, tüfekle birlikte 5 Ocak Polis Merkezi'ne götürüldü.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Şüphelinin bara neden pompalı tüfekle geldiğini araştıran polis, soruşturmaya devam ediyor.