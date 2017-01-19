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Barack Obama'dan İsrail'e Filistin tepkisi

ABD Başkanı Barack Obama, görevi devretmeden önceki son basın toplantısında Filistin ile İsrail arasındaki sürece değindi.

19.01.2017 - 13:13
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Barack Obama'dan İsrail'e Filistin tepkisi

Barack Obama, bir kez daha 'iki devletli çözümden' yana olduklarının altını çizdi.

Kendi dönemindeki çabalarından yapıcı bir sonucun çıkmamasından dolayı üzüntülü olduğunu belirten Obama, "İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüm için zamanın geçmesinden endişe ediyorum" sözleriyle yeni yönetime de mesaj gönderdi.

HEM YAHUDİ HEM DE DEMOKRATİK BİR DEVLET NASIL OLACAK

İsrail'e "Aynı anda hem Yahudi hem de demokratik bir devlet nasıl olacak?" sözleriyle tepki gösteren Obama, yerleşimlerin büyümesinin iki devletli çözümü imkansız hale getirdiğini ve bu sebeple BM Güvenlik Konseyi’ndeki tasarıya destek verdiklerini vurguladı.

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