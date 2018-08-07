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Baraj genişletilmesi en az 200 bin öğrenciyi etkileyecek

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda tıp, hukuk, mimarlık, mühendislik, öğretmenlik programlarındaki başarı sırası barajlarının değiştirilmesi, binlerce öğrenciye üniversite kapısı açacak.

DHA | 07.08.2018 - 09:57..
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Yükseköğretim Kurumu’ndan (YÖK) yapılan açıklamada üniversite tercihi yapacak öğrenciler için barajın genişletildiği ifade edilmişti. Tıp, hukuk, mühendislik gibi bölümlere geçmiş yıllarda konulan baraj sıralamalarının genişletilmesi öğrencilerin yüzünü güldürdü.

"EN AZ 200 BİN ÖĞRENCİYİ ETKİLEYECEK"

Eğitim Uzmanı Nazik Kösegil, barajların genişletilmesini değerlendirdi. Nazik Kösegil, "Öğrencilerin yüzünü güldüren bir karar oldu. YÖK ve ÖSYM tarafından yapılan bu anlık değişikliklerin öğrencilere ulaştırılması ve öğrencilerin bilgilendirilmesi şu anda çok önemli. Hala barajların genişletildiğini bilmeyen öğrenciler var. Bu durum en az 200 bin öğrenciyi etkileyecek." dedi.

Baraj genişletilmesi en az 200 bin öğrenciyi etkileyecek

YÖK BARAJLARI GENİŞLETTİ

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihler bugün başlıyor. YÖK tarafından 3 Ağustos Cuma günü gelen açıklama ise öğrencilerin lehine oldu. YÖK, üniversite tercihi yapacak öğrenciler için barajın genişletildiğini açıkladı.

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