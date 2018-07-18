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Baraj kapakları açılınca kanyonda mahsur kaldılar

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde baraj kapaklarının açılması sonucu piknik yaptıkları kanyonda mahsur kalan kişiler, jandarma ve itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

AA | 18.07.2018 - 07:17..
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Kahta ilçesinde Nemrut Dağı yolu güzergahında bulunan ve adını altından akan Cendere Çayı'ndan alan tarihi Cendere Köprüsü civarındaki kanyonda piknik yapan yüze yakın kişi baraj kapaklarını açılması sonucu mahsur kaldı. Aileler jandarmayı arayarak yardım istedi.

Baraj kapakları açılınca kanyonda mahsur kaldılar

KURTARMA ÇALIŞMASI 1 SAAT SÜRDÜ

Kısa sürede olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

Çayın diğer tarafına uzun bir halat bağlayan görevliler, çocukların da aralarında bulunduğu vatandaşları bir saat süren çalışma sonucu kurtardı. Görevliler çocukları çayın karşı kıyısına kucaklarında taşıdı.

Bölgede piknik yapan vatandaşlardan Çetin Duyar, Batman'dan Kahta ilçesindeki akrabalarını ziyaret amacıyla geldiğini söyledi.

Baraj kapakları açılınca kanyonda mahsur kaldılar

"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"

Akrabaları ile pikniğe geldiklerini ancak korku dolu anlar yaşadıklarını belirten Duyar, "Hayatım boyunca unutamayacağım anlar yaşadım. Piknik yaptığımız sırada sular birden yükseldi. Yanımızda onlarca çocuk vardı. Onları korumak için büyük çaba harcadık. Şükürler olsun ki can kaybı olmadı. Hepimiz canımızı zor kurtardık." diye konuştu.

112 Acil Servis ekiplerince olaydan etkilenen vatandaşlara ambulansta müdahale edildi.

Baraj kapakları açılınca kanyonda mahsur kaldılar

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