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Park etme kavgasında 2 kadını hastanelik eden ABD'li

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Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesi

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Kaldırımını kullanan bisikletli 235 lira trafik cezası yedi

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Kamyonetiyle göle uçtu, kimse yardıma gitmedi

1 Ermenistan Başbakanı istifa etti Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, erken seçimlere gidilmesi için görevinden ayrıldığını bildirdi.

2 Bisikletle kaldırımdan giden sürücüye 235 lira ceza Manisa'da iş yeri önündeki 50 metrelik yaya kaldırımını kullanan bisiklet sürücüsüne yayalara ait yolu kullandığı gerekçesiyle 235 liralık trafik cezası uygulandı.

3 Baraja uçan kamyonetin suya batma anı kamerada Samsun'da baraj gölüne uçan kamyonet sürücüsünün boğularak ölüm anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

4 Beşiktaş Babel'e yeni kontrat imzalatacak Ryan Babel, Brezilya ekibi Felamengo ile transfer olacağı yönünde çıkan haberlere yeşil ışık yakmıştı. Beşiktaş yönetimi bunun üzerine Hollandalı futbolcuya yeni kontrat önermek için harekete geçti.

5 Otomobilde fuhuşa polis baskını Mersin’de polis ekipleri tarafından yapılan fuhuş operasyonunda, araç içerisinde fuhuş yaptıkları öne sürülen 2 kişi suçüstü yakalandı.

6 Polis, Suudi Başkonsolosun konutunda Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili oluşturulan çalışma gruplarında yer alan Türk ve Suudi yetkililer, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu'nun konutunda arama ve incelemeye başladı.