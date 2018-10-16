Baraja uçan kamyonetin suya batma anı kamerada

Samsun'un Ayvacık ilçesi Samsun-Ayvacık yolu Eyüp Sultan Mahallesi Suat Uğurlu Baraj Gölü'nde dün meydana gelmişti. Çarşamba'dan Ayvacık istikametine seyreden Turan Sarıoğlu'nun kullandığı 55 AF 434 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak baraj gölüne uçmuş, sürücü boğularak hayatını kaybetmişti.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar tarafından gölün içine batan araç çıkartılarak sürücünün cesedine araç içinde ulaşılmıştı.
Kamyonetiyle göle uçtu, kimse yardıma gitmedi VİDEO
GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Baraj gölüne uçan ve içinde sürücü bulunan kamyonetin batma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendiği ortaya çıktı.