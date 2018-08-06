Barajın değişmesiyle üniversiteye girme şansı da arttı

Rehberlik uzmanı Salim Ünsal, değişikliği olumlu bulduğunu söylerken, geçen sene 310 bin kontenjanın boş kaldığını hatırlatarak, uygulamanın doluluk oranının artmasına da katkısı olacağını söyledi.

Salim Ünsal, Yükseköğretim Kurulu YÖK’ün nedenini akademik camiadan gelen talep ve YSK’da farklı puan türlerinden tercih hakkı kazanan öğrenci havuzunun genişlemesi olarak yorumladı. "BARAJLAR ARTMADI, SADECE DENGELENDİ" Salim Ünsal, "Yeni barajlarla aslında geçen yılın değerlerine yaklaşıldı. Yani barajlar artmadı, geçen yılla dengelendi. Eski sistemde 240 bin olan mühendislik barajını 310 bin kişi geçiyordu. Bu yıl 434 bin aday 180 puanını aştı. Eğer baraj 240 binde kalsaydı, 180 ve üstü puan alanların yüzde 45’i sıralama barajının altında kalacaktı. Yeni durumla mühendislikte baraj 300 bine çıkarılarak, puan barajı ile sıralama barajı arasındaki öğrenci oranı yüzde 45’ten yüzde 30’a düşürüldü. Geçen yıl bu oran yüzde 23’tü. Eski barajların olduğu noktaya kadar yerleştirmesini tamamlayan programlar, yeni barajlardan etkilenmeyecek. Örneğin, devlet üniversitelerinde tıp programları geçen yıla yakın sıralardan öğrenci almaya devam edecektir." dedi.

"TERCİH ALTERNATİFLERİ ÇOĞALDI"

Salim Ünsal, "Geçen yıl sıralama barajı nedeniyle kontenjanı boş kalan programların bu yıl doluluk oranları artacak. Yeni durumda barajın sınırlarını geçebilen öğrenciler için tercih alternatifleri çoğaldı. Yeni sıralama barajları, bütün programların tercih yoğunluğunun azalmasına ve o bölümlere öğrencilerin daha rahat yerleşmesine olanak sağlayacak. Bu yıl kontenjanların doluluk oranları geçen seneye göre daha yüksek olacak. Geçen yıl tüm programlarda 322 bin kontenjan boş kalmıştı. Bu yıl bunun azalmasını ve daha çok öğrencinin üniversiteye yerleşmesini bekliyoruz. Yeni barajlarla tıp, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik tercih sayısı geçtiğimiz yıla oranla 1.5 kat artacak." şeklinde konuştu.



