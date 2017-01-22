Barajlardaki doluluk oranı yükseldi

İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışının ardından, karların erimesiyle barajlar doldu.
KARLAR ERİDİ BARAJLAR DOLDU
İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2016 yılının Mart ayında toplam doluluk oranı 87.35'e çıkmışken aynı yıl Kasım ayı başında yüzde 36.37 olarak kayıtlara geçmişti.
İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen yoğun kar yağışları, barajları olumlu yönde etkiledi. Karların erimesiyle İstanbul'un barajlarında doluluk oranlarında adeta patlama yaşandı.
BAZI BARAJLARIN DOLULUK ORANI YÜZDE 100
İstanbul barajlarından Kazandere ve Istarancalar barajları tamamen doldu. Bu barajlarda doluluk oranı yüzde 100 olarak kayıtlara geçti.
Darlık barajında doluluk oranı 98.37, Ömerli barajında ise doluluk oranı 99.07'ye ulaştı. Kurak geçen sonbaharın ardından Kasım ayı başında adeta kuruma noktasına gelen Alibeyköy barajının şu anda yüzde 94.02'si dolmuş durumda.
Barajlardaki 2 aylık doluluk oranı şöyle:
Baraj adı..............2016 Kasım........................21 ocak 2017
Ömerli .................% 40.57.................................% 95.07 Darlık....................%44.88....................... ………..%98.37 Terkos...................%43.66........................ ……….%93.79 Alibeyköy................%35.65............................... %94.02
Büyükçekmece........ %30.61.............................. %72.16 Sazlıdere..................%32.41...............................%58.36
Istrancalar............... %48.35...............................%100 Kazandere..................%59.28.............................%100 Pabuçdere...................%20.91........................ ….%36.45