Barajlardaki doluluk oranı yükseldi

1 Erdoğan'a elinizde referandumla ilgili anket var mı sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan, partili Cumhurbaşkanlığı ile ilgili elinde anketler olduğunu ve halkın sıcak baktığını söyledi..

2 Şenol Güneş'ten Mehmet Ekici'ye telefon Şenol Güneş, Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'ye telefon açarak Beşiktaş'a gelmesini istedi.

3 Kılıçdaroğlu şehit ailelerini aradı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'daki terör saldırısında şehit olan polislerin ailelerini arayarak taziyelerini iletti.

4 Bebekler 2 yaşına kadar bu virüsün tehdidi altında Bebekler 2 yaşına kadar hemen hemen tüm çocukların hastalanmasına neden olan RSV'ye karşı önlem almak için nelere dikkat edilmeli?

5 Şehit Selim Topal, Yıldırım ile aynı sofrayı paylaşmıştı El Bab'da DEAŞ saldırısında şehit olan 5 askerden uzman Çavuş Selim Topal, 31 Aralık'ta Binali Yıldırım'la yemek yiyip sohbet etmişti.

6 Madonna'dan Trump'a canlı yayında küfür Trump'ın yemin etmesinin ardından ABD'de başlayan protestolara yüzbinlerce kişi katıldı.