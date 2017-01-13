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Barajlardaki doluluk oranı yüzde 64.6'ya çıktı

İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen yoğun kar yağışları, barajları olumlu yönde etkiledi.

13.01.2017 - 15:08
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Barajlardaki doluluk oranı yüzde 64.6'ya çıktı

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında doluluk 37.6 olarak ölçülmüştü. Hızlı kar erimesi yaşanan baraj havzalarında doluluk oranlarının önümüzdeki günlerde daha da yükselmesi bekleniyor.

DOLULUK ORANI YÜZDE 64.6

İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen yoğun kar yağışları, barajları olumlu yönde etkiledi. İstanbul'un barajlarında şu anda doluluk oranı yüzde 64.6 oldu.

Bu arada Pabuçdere barajında 2016 yılının Kasım ayı başında 20.91 olan doluluk oranı yüzde 18.79'a, Kazandere barajındaki doluluk oranı ise yüzde 59.28'den 42.06'ye düştü. İstanbul'un diğer barajlarında ise doluluk oranlarında büyük artışlar yaşandı.

Barajlardaki 2 aylık doluluk oranı şöyle:


Baraj adı..............2016 Kasım.................. 2017 Ocak


Ömerli .................% 40.57.......................% 89.13


Darlık....................%44.88....................... %82.94


Terkos...................%43.66........................ %61.96


Alibeyköy................%35.65........................ %75.22


Büyükçekmece........ %30.61......................... %46.82


Sazlıdere..................%32.41.........................%42.66


Istrancalar............... %48.35....................... %86.78


Kazandere..................%59.28.........................%42.06


Pabuçdere...................%20.91........................ %18.79

ALİBEYKÖY BARAJININ ÜZERİ DONDU

İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan Alibeyköy barajında Kasım ayı başında çekilen görüntülerde tarihi kemerlerin bulunduğu bölüm adeta bir mera görünümüne bürünmüştü. Ancak şu anda aynı bölge yeniden tamamen su ile dolmuş durumda. Soğuk nedeniyle gölün üzeri ince bir buz tabakası ile kaplanırken, balıkçılar ancak ellerindeki küreklerle buzu kırıp ilerleyebiliyor. Baraj havzasını mesken tutan martılar buzun üzerinde yiyecek arıyor.

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