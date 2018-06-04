Barakası yıkılan Sarıyerli: Yiyorsa villaları yıkın

Milli Emlak'tan izinleri olan Şenol Öz, 2015 yılında bahçesine baraka yaptı. Baraka tahtalarının çürümesi üzerine barakanın tahtalarını yenilemek istedi.

Barakasını yenileyen Öz’ün bahçesine Sarıyer Belediyesine bağlı zabıta ekipleri geldi. Kendisine hiçbir ihtar yapılmadığını söyleyen Öz’ün barakasını zabıta ekipleri yıktı.

Zabıta ekiplerinin yıkımına engel olmak isteyen engelli kadına da zabıta ekiplerinin hakaret ettiği iddia edildi.

"VİLLA YAPAN ZENGİNLERE GÜCÜNÜZ YETSİN"

Ekiplerden bir gün izin istediğini belirten Öz, “Biz Sarıyer Belediyesinden çok çektik ve hala çekiyoruz. Dedim ki ‘Müdür bey, bakın niyetliyim. Bana bir gün müsaade edin yarın sabah eski haline getireyim. Eski barakamı, eski tahtalarımı takayım. Garibanların canları yakılması artık son bulsun. Burası villa mı? Bahçe mi? Köşk mü? Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e sesleniyorum. Garibana yüklenmeyin kardeşim.

Burada eğer gücünüz yetiyor ise Zekeriyaköy’de, Bahçeköy’de Sarıyer’in tepelerinde villa yapan zenginlere gücünüz yetsin. Ben bir gün izin istedim, bir yer yıkılırken kanunda ihtar yok mu? Beni gelip uyarabilirlerdi. Burası kanuna aykırı diyebilirlerdi.” şeklinde konuştu.

ENGELLİ KADINA HAKARET ETTİLER

Zabıta ekiplerini kendisine hakaret ettiğini söyleyen engelli Şahinaz Aysel, “Biz aşağıdaki komşumuzun sesiyle çıktık. Zabıtalar geldi. Komşumuzun bir serası vardı onu yıktılar. Ondan sonra ne oluyor derken bize hakaret ettiler. Sarıyer Belediyesi zabıtası, biz belediye başkanlığını aradık ama başkan da bizi umursamadı. Size döneceğiz dedi ama geri dönmedi.” dedi.