Barbados kirazı nedir

Karayipler, Amerika ve Orta Amerika’nın kuru bölgelerinde yetişen Barbados ağacının diğer adı 'Acerola'dır.

Küçük kiraz benzeri kırmızı meyvelere sahip olan barbados kirazının formu genellikle yuvarlak ya da ovalimsidir.

Yüksek bir vitamin kaynağı olan Barbados kirazı portakalın 32 katı kadar C vitaminine sahiptir. İçeriğinde 150'den fazla bileşen bulunmuştur. A vitamini, tiamin, riboflavin, niasin, kalsiyum, demir, bioflavonoid, fosfor, malik asit, pantotenik asit, potasyum ve magnezyum içeriğinde bulunan bileşenlerdir.

Bağışıklık sistemi için oldukça önemli olan antioksidan içeriğiyle toksin etkisini nötrize ederek hastalıklarla daha etkili savaşmaya yardımcı olur.