Barbaros Bulvarı trafiğe açıldı

BM Kolombiya Misyon Şefliği örgütün silahlarının toplanması için 44 konteyner ve 8 depo hazırlandığını duyurdu.

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Beyaz oyunculuğu bıraktı

Kendi adını taşıyan şovuyla yirmi yılı aşkın bir süredir ekranlarda olan Beyazıt Öztürk kariyeriyle ilgili yeni bir karar aldı.