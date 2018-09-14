Barbaros Bulvarı'nda kat sınırlaması kaldırıldı

Manzarası ve konumuyla İstanbul'un en gözde caddeleri arasında giren Barbaros Bulvarı'ndaki binalar için yeni bir karar çıktı.

SINIRLANDIRMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Alınan yeni karara göre; Barbaros Bulvarı'nda serbest bırakılan yüksekliklerin 6 ve 8 katla sınırlandırılması talebi reddedildi. Bilindiği üzere ünlü müteahhit firmaları kat karşılığı sözleşmeler imzaladı.

ASTRONOMİK RAKAMLARLA SATILACAK

Barbaros Bulvarı; köprülere, ulaşım ve Boğaz manzarasına hakim olmasıyla da öne çıkan bir yer ve bu nedenle de bölgenin astronomik rakamlarla fiyatlandırılması bekleniyor.