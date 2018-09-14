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Barbaros Bulvarı'nda kat sınırlaması kaldırıldı

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'ndaki binaların yüksekliklerinin 6 ve 8 katla sınırlandırılması talebi reddedildi.

Haber Merkezi | 14.09.2018 - 11:17..
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Barbaros Bulvarı'nda kat sınırlaması kaldırıldı

Manzarası ve konumuyla İstanbul'un en gözde caddeleri arasında giren Barbaros Bulvarı'ndaki binalar için yeni bir karar çıktı.

Barbaros Bulvarı'nda kat sınırlaması kaldırıldı

SINIRLANDIRMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Alınan yeni karara göre; Barbaros Bulvarı'nda serbest bırakılan yüksekliklerin 6 ve 8 katla sınırlandırılması talebi reddedildi. Bilindiği üzere ünlü müteahhit firmaları kat karşılığı sözleşmeler imzaladı.

Barbaros Bulvarı'nda kat sınırlaması kaldırıldı

ASTRONOMİK RAKAMLARLA SATILACAK

Barbaros Bulvarı; köprülere, ulaşım ve Boğaz manzarasına hakim olmasıyla da öne çıkan bir yer ve bu nedenle de bölgenin astronomik rakamlarla fiyatlandırılması bekleniyor.

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