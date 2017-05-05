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Barbaros Hayrettin Paşa gemisinden Rumlara Mehterli yanıt

Kıbrıs açıklarında sismik arama faaliyetlerinde bulunan Barbaros Hayrettin Paşa gemisi mürettebatı, Rum yetkililere Mehter Marşı dinletti.

05.05.2017 - 17:14
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Barbaros Hayrettin Paşa gemisinden Rumlara Mehterli yanıt

gemi

21 Nisan'da Akdeniz açıklarında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Kıbrıs açıklarında sismik arama faaliyetinde bulunan Barbaros Hayrettin Paşa gemisine, Rum yetkililer tarafından telsizle "Rum münhasır ekonomik alanında arama yapıldığı mesajını kabul edin." uyarısında bulunuldu.

MÜRETTEBAT, RUM YETKİLİLERE MEHTER MARŞIYLA KARŞILIK VERDİ

Bunun üzerine gemi mürettebatı da telsizden Rum yetkililere Mehter Marşı dinleterek karşılık verdi. Kıbrıs çevresinde çıkan doğalgazı, adanın tamamının zenginliği olarak görmeyen "münhasır alan ihlali" uyarısı video görüntülerine de yansıdı.

Barbaros Hayrettin Paşa gemisinden Rumlara Mehterli yanıt

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