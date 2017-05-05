21 Nisan'da Akdeniz açıklarında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Kıbrıs açıklarında sismik arama faaliyetinde bulunan Barbaros Hayrettin Paşa gemisine, Rum yetkililer tarafından telsizle "Rum münhasır ekonomik alanında arama yapıldığı mesajını kabul edin." uyarısında bulunuldu.

MÜRETTEBAT, RUM YETKİLİLERE MEHTER MARŞIYLA KARŞILIK VERDİ

Bunun üzerine gemi mürettebatı da telsizden Rum yetkililere Mehter Marşı dinleterek karşılık verdi. Kıbrıs çevresinde çıkan doğalgazı, adanın tamamının zenginliği olarak görmeyen "münhasır alan ihlali" uyarısı video görüntülerine de yansıdı.

Barbaros Hayrettin Paşa gemisinden Rumlara Mehterli yanıt