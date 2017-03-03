Barbaros Şansal o videodan dolayı pişman değil

Kıbrıs'tayken sosyal medyada paylaştığı videoda Türk milletine hakaret eden, ardından Kıbrıs'tan sınırdışı edilip tutuklanan, Barbaros Şansal RSFM'den Yavuz Oğhan’dan Bidebunudinle programına konuştu.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Şansal, söz konusu videoyla ilgili kendini şu sözlerle savundu; "Bahse konu videonun en sonunda söylediğim cümle 2015 yılında Ulvi Yaman ile birlikte yaptığımız bir röportajın başlığı. O lafın sarf edildiği zümre iddia edildiği gibi Türk milleti değildir. Çünkü Türk milleti asla ve asla tecavüzcü ve tacizci değildir. Pişman değilim, o videonun arkasındayım. Eğer o video Türk milletini aşağılamak olarak algılanıyorsa, Türk milletini oradaki sıfatlara uygun görenler ağır şekilde cezalandırılmalıdır."

Barbaros Şansal: O videonun arkasındayım VİDEO



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Barbaros Şansal'dan Türk halkına hakaret VİDEO