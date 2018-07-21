Barbie bebek olmak için ameliyat oldu

Obezite hastası olan 49 yaşındaki Natalie King, sağlık sorunları nedeniyle doktorların felç olabileceğini söylemesi üzerine zayıflamaya karar verdi.
Natalie eşi Ray'in desteğiyle hızla zayıflayıp, bambaşka bir görünüme sahip oldu.
BARBİE BEBEK OLMAK İÇİN AMELİYAT OLDU
Zayıfladıktan sonra herkesten olumlu yorumlar alan Natalie King, bir dizi ameliyat geçirerek hayran olduğu Barbie bebeğe benzemek istedi.
Saçlarını sarıya boyatan kadın, Pamela Anderson'dan ilham alarak gögüslerini de ameliyatla büyüttü.
Değişimiyle herkesi şaşırtan Natalie King, eski haline dönmekten korktuğunu söylüyor.