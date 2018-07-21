Barbie bebek olmak için ameliyat oldu

1 Kars’ta 31 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği görevlileri gece kulüplerine yaptığı baskında çalışma izni bulunmayan 31 yabancı uyruklu kadını sınır dışı etti.

2 Kemal Kılıçdaroğlu'na Antalya'da coşkulu karşılama CHP Lideri, "Siyasetin CEO'su Kılıçdaroğlu" pankartını görünce büyük bir sevinç yaşadı.

3 Bakan Kurum, Diyarbakır'daki projeleri yerinde inceledi Diyarbakır'ı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sur'daki projelerin ve millet bahçelerinin hızlı bir şekilde hayata geçirileceğini açıkladı.

4 Rizeli demir ustasından dev silah Rizeli kinetik heykel ustası Zafer Erdem, atölyesinde yaklaşık bir buçuk ay gibi bir sürede, mekanizması orijinale uygun şekilde çalışan, 100 kiloluk dev bir silah yaptı.

5 Sosyal medyada Atatürk tartışması Bir provokatörün Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret etmesinden sonra tartışmalar alevlendi.

6 Osmaniye'de fırtına serçe yavrularını telef etti Osmaniye Kadirli'de gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle yuvalarından düşen serçe yavruları telef oldu.