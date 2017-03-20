Barselona'da Katolon bağımsızlığına karşı yürüyüş

"Sociedad Civil Catalana" adlı sivil toplum örgütünün çağrısıyla yapılan gösteriye, İspanya'da iktidarda olan Halk Partisi, ana muhalefetteki Sosyalist İşçi Partisi'nin Katalonya'daki kolu "PSC" ve liberal görüşlü Ciudadanos partileri de destek verdi.

"DARBECİLERİ DURDURALIM"

"Özgürlük, demokrasi ve birlikte yaşam için darbeyi durduralım" yazılı pankart taşıyan gruptakiler, "Bizi kandırmayın: Katalonya İspanya'dır", "Ben İspanyolum", "Darbecileri durduralım" şeklinde slogan attı.

BAĞIMSIZLIK GİRİŞİMLERİ CİDDİ TEHDİT

Katalonya özerk yönetimi hükümetini ve Katalan başkanı Carles Puigdemont'u "darbeciler" diye niteleyen göstericiler, Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlerin çok ciddi tehdit oluşturduğunu ve durdurulması gerektiğini savundu.

"Sociedad Civil Catalana" örgütünün başkanı Mariano Goma yaptığı konuşmada "Korku, utanç ve sessizliği evde bıraktık. Her ne kadar mevcut Katalan yönetim bize kötü imajı vermeye çalışsa da bizler kötü Katalanlar değiliz. Biz çoğunluğuz ve tarihin doğru yerinde saf alıyoruz" dedi.