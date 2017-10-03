Katalonya’da geçtiğimiz pazar günü bağımsızlık referandumunda sandığa giden halka şiddet uygulayan ve yüzlerce yurttaşı yaralayan İspanyol polislerin bazıları bölgede kaldıkları otellerden, halkın baskısı ve yerel yöneticilerin isteğiyle çıkarıldı.

Polisler, Barcelona yakınlarındaki Calella ile Pineda del Mar kasabasındaki otellerinin önünde bağımsızlık yanlısı bir grup tarafından protesto edildi.

Barcelona'da polisle halk karşı karşıya VİDEO

POLİSLERDEN KARŞI SLOGAN

Halkın buradan defolun sloganları atarak otelin girişinde toplanmak zorunda kalan polisler ‘Yaşasın İspanya’, ve ‘İzin verin müdahale edelim’ sloganlarıyla karşılık verdi.

BAŞKA OTELLERE YERLEŞTİRİLECEKLER

İspanya İçişleri Bakanlığı İspanya Ulusal Polis Teşkilatı’nda görevli 250 memurun Katalonya’da başka otellere yerleştirileceğini ve burada kalmayı sürdüreceklerini söyledi.

Öte yandan bölgedeki bazı cafe bar ve restoranların İspanyol polisine hizmet vermeme kararı aldığı bildirildi.