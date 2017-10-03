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Barcelona'da polisle halk karşı karşıya

İspanyol polisleri Katalonya'da kaldıkları otellerden çıkarıldı, bazı kafe, bar ve restoranlar polislere hizmet etmeme kararı aldı.

03.10.2017 - 22:26
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Barcelona'da polisle halk karşı karşıya

Katalonya’da geçtiğimiz pazar günü bağımsızlık referandumunda sandığa giden halka şiddet uygulayan ve yüzlerce yurttaşı yaralayan İspanyol polislerin bazıları bölgede kaldıkları otellerden, halkın baskısı ve yerel yöneticilerin isteğiyle çıkarıldı.

Barcelona'da polisle halk karşı karşıya

Polisler, Barcelona yakınlarındaki Calella ile Pineda del Mar kasabasındaki otellerinin önünde bağımsızlık yanlısı bir grup tarafından protesto edildi.

Barcelona'da polisle halk karşı karşıya VİDEO

POLİSLERDEN KARŞI SLOGAN

Halkın buradan defolun sloganları atarak otelin girişinde toplanmak zorunda kalan polisler ‘Yaşasın İspanya’, ve ‘İzin verin müdahale edelim’ sloganlarıyla karşılık verdi.

Barcelona'da polisle halk karşı karşıya

BAŞKA OTELLERE YERLEŞTİRİLECEKLER

İspanya İçişleri Bakanlığı İspanya Ulusal Polis Teşkilatı’nda görevli 250 memurun Katalonya’da başka otellere yerleştirileceğini ve burada kalmayı sürdüreceklerini söyledi.

Barcelona'da polisle halk karşı karşıya

Öte yandan bölgedeki bazı cafe bar ve restoranların İspanyol polisine hizmet vermeme kararı aldığı bildirildi.

Barcelona'da polisle halk karşı karşıya

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