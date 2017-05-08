Barcelona'da satılan evlerin yüzde 12'sini Türkler aldı

Türkiye'den yatırımcılar İspanya'nın Katalonya bölgesinin başkenti Barcelona'dan en çok konut alan ikinci yabancı grup (Birinci İngiltere) oldu. Raporlar Lucas Fox International ve İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü’ne (INE) ait.

Bu raporlara göre 2017’nin ilk çeyreğinde İspanya’da gayrimenkul satışları yüzde 26 oranında artmış durumda. En fazla artış ise yüzde 58 ile Barcelona ve yüzde 50 ile Valencia’ya ait.

FİYAT ARTIŞ ORANI YÜZDE 109 CİVARINDA

Maddi değer anlamında ilk sırada olan Madrid’de fiyat artış oranı yüzde 109 civarında. Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre Lucas Fox’ın internet sitesinde rapor hakkında şehir şehir detaylara ulaşmak mümkün.

Şirketin Operasyon Başkanı Rod Jamieson yaşanan artışın kolay finansman ve düşük faiz oranlarının yanı sıra siyasi sebeplerin de olduğunu belirtiyor. Çünkü gayrimenkulleri alan yabancılar dikkat çekici. En fazla satış İngilizler ve Türklere yapılmış.

YABANCILARDA İNGİLTERE BİRİNCİ, TÜRKİYE İKİNCİ

İlk çeyrekte Barcelona’da 8 bin 800 ev satılmış. Barcelona’dan ev alanların yüzde 29’u İspanyol vatandaşı. Yüzde 25’i İngiltere’den, yüzde 12’si ise Türkiye’den… Türkiye’yi yüzde 7’şerlik oranla Fransa ve Katar, Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt gibi Körfez ülkelerinin tamamı takip ediyor. Yani Türkler Barcelona’da 1.000’den fazla ev sahibi olmuş.



Lucas Fox, 2017 ilk çeyrek gayrimenkul satış raporu (Barcelona)

METREKARE FİYATI ORTALAMA 14 BİN 500 TL

Aynı rapora göre Barcelona'da metrekare başına satış ortalaması 4.123 euro (14 bin 500 TL) oldu. Barcelona’nın Eixample ve Zona Alta gibi lüks lokasyonlarında metrekare başına fiyat 5.000 euroya kadar çıkıyor.