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Barcelona'ya otel yasağı

İspanya'nın en çok turist alan ikinci şehri olan Barcelona'ya otel açılmasına yasak getirildi.

28.01.2017 - 17:52
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Barcelona Belediye Meclisi, "Turistik Konaklama için Özel Şehirleşme Planı" adı altında kabul ettiği bir kararla, son yıllarda hızla ve kontrolsüzce büyüdüğü belirtilen turistik yapılanmanın önüne geçebilmek için bazı önlemler aldı.

Barcelona'ya otel yasağı

BARCELONA'DA OTEL YASAĞI

Barcelona'yı dört ayrı bölgeye ayrılan plan gereğince, birinci bölge olarak gösterilen kent merkezinde yeni bir otel veya turistik konaklama yeri açılması yasaklanırken, burada mevcut olan otellerin de kapasitelerini daha büyütemeyecekleri açıklandı.

Plana göre, kent merkezine yakın olan ikinci bölgede sadece bir otelin kapatılması halinde yerine yeni bir otelin açılması hakkı tanındı. Planda, kentin dışı sayılabilecek üçüncü ve dördüncü bölgelerde ise otel ve turistik konaklama yerlerinin açılabilmesi için daha esnek koşullara yer verildi.

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