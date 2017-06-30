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Bardakçı Efes Antik Kenti tartışmalarına tepki gösterdi

Efes Antik Kenti'nde düzenlenen etkinliklerin zarar verdiğini söyleyenlere yanıt veren Bardakçı "keşke etkinlikler olsa" dedi.

30.06.2017 - 12:45
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Bardakçı Efes Antik Kenti tartışmalarına tepki gösterdi

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Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf ile İzmir'de bulunan Efes Antik Kenti'nde sünnet düğünü yapıldığı iddiaları gündeme gelmiş ve bu iddialar tepki çekmişti.

"Dünya kültür mirası olan Efes gibi bir yerde" etkinlik yapılmasının yanlış olduğunu söyleyenler olmuştu.

Bardakçı Efes Antik Kenti tartışmalarına tepki gösterdi

BARDAKÇI: ANLAYIŞA BAKIN!

Konu ile ilgili bugün bir köşe yazısı kaleme alan Murat Bardakçı, Mısır'dan Fransa'ya, Ürdün'den Lübnan'a kadar pek çok ülkeden örnekler vererek tepkilerin yersizliğine değindi.

Bardakçı,  "Tarihî mekân sahibi memleketler bu mekânları hem tanıtıma hem de para kazanmaya, kazandıkları parayı da bakım ve restorasyona harcarlarken bizdeki anlayışa bakın!" diyerek "O izinler keşke verilse; nerde o günler!" ifadelerini kullandı.

Bardakçı Efes Antik Kenti tartışmalarına tepki gösterdi
Dört bin yıllık Lüksor Tapınağı’nda Aida Operası

"TEBRİK ETMELERİ GEREKTİĞİ HALDE DEMEDİKLERİNİ BIRAKMIYORLAR"

Bardakçı özetle şunları söyledi;

"Efes’te böyle şeyler yapılamaz” diye bas bas bağırılıyor, mutlaka bahane bulma meraklıları hayatları sanki kral sofralarında geçmiş gibi masa düzenlemelerini beğenmiyorlar, akıllarına gelmediğinden olacak ki şimdilik mönüye falan müdahale etmiyorlar, Efes’i akşam yemeğine açan Kültür ve Turizm Müdürü’nü tebrik etmeleri gerektiği halde aleyhinde demediklerini bırakmıyor, üstüne üstlük “Ya buralarda düğün yapılmasına izin verilirse” diye paranoyaya kapılıyorlar!

"DİĞER ÜLKELERDE DAVETLER VE TOPLANTILAR İÇİN KİRALIYORLAR"

Dünya kadar memlekette bu etkinliklere ciddî tarifeler ve daha da ciddî denetimlerle izin veriliyor, meselâ İngilizler “National Trust” yani “tâcın malı” olan sarayları davetler ve toplantılar için kiralayıp en azından masrafı çıkartmaya çalışıyorlar, biz ise korumayı “el sürmeme”, “saklama” ve “kullandırmama” zannettiğimiz için İstanbul’daki Beylerbeyi, Küçüksu, yahut Ihlamur gibi kasırlara bile lâfın gelişi “müze” diyor ama aslında, “Sana dokunursam Allah da bana dokunsun” zihniyetiyle kilit altında tutuyoruz!"

Bardakçı Efes Antik Kenti tartışmalarına tepki gösterdi
Ürdün’ün 2 bin 300 yaşındaki Petra’sında akşam yemeği

"İŞLEYEN DEMİR IŞILDAR, KORKMAYIN"

Beyefendiler, hanımefendiler, Efes’in ve diğer tarihî yerlerin dünyadan bîhaber gönüllü muhafızları! “İşleyen demir ışıldar” misâli eski mekânların kullanılmalarından değil, kullanılmamalarından korkun! Bu yerler etkinliklere açılır, uyulacak kurallar aklı başında şekilde belirlenir ve denetim de adam gibi yapılırsa hem mekân kurtulur, hem de kafanız rahat eder..."

Murat Bardakçı'nın yazısının tamamını okumak için TIKLAYIN..

EFES'TE KONSER

Öte yandan sünnet düğünü tartışmalarıyla kamuoyunda tartışılan Efes Antik Kenti, bu kez de sosyal medyada dolaşan bir başka görüntüyle gündemde..

Görüntülerde, 31. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında 20 Haziran'da Viyana Oda Orkestrası-Fazıl Say konseri sırasında sahneye bir anda çıkan köpeğin izleyenleri kahkahalara boğduğu görülüyor. Baş kemancının yanına oturan köpeğin sevimli anları izleyicilerden de alkış alıyor.

Efes'teki Fazıl Say konserinde sahneye çıkan köpek VİDEO

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