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Bardaki kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu

İngiltere’nin Wolverhampton kentinde bir barda iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Haber Merkezi | 07.08.2018 - 15:22..
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İngiltere'de bir barda meydana gelen sarhoş kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu, kimin kimi dövdüğü belli olmadı.

ÖLÜMÜNE DAYAK YEDİ

Başlarda iki kişinin kavgası olarak devam eden ve bir tarafın diğerini darp ettiği kavga, dövülen şahsın arkadaşlarının müdahalesiyle bir anda tersine bir hal aldı.

Şahıs, karşısındaki kişinin tekme ve yumruk darbeleriyle yerde kaldı.

ARKADAŞI SAYESİNDE KURTULDU

Uzun süre darp edilen kişi arkadaşının sayesinde kurtuldu. Arkadaşı önce dayak atan adamın arkadaşlarını, sonra da arkadaşını döven şahsı yumrukladı. Bu durumu fırsat bilen yerdeki adam kendisini döven adamın üzerinde sandalye kırdı.

Karmakarışık kavgada arkadaşı sayesinde ölümden dönen adam ile arkadaşı bardan kaçarken, onu döven kişi ve arkadaşı ise aldıkları darbelerle yere yığıldı.

Kavganın sonundaysa sırayla herkes barı terk etti.

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