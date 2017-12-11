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Bardan çıkan kadına bıçak zoruyla tecavüz etti

Nişantası'nda D.S. adlı kadın parkta tecavüze uğradığını söyleyerek polise şikayetçi oldu. Polisin yakaladığı zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 11.12.2017 - 15:40..
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Nişantaşı'nda 1 Aralık gecesi yaşanan olayda, D.S. adlı kadın, arkadaşlarıyla Nişantaşı'nda gittiği bardan saat 04.30 sıralarında ayrıldı.

BIÇAKLA TEHDİT ETTİ

42 yaşındaki D.S.'nin iddiasına göre, taksiye binmek için Cevahir Caddesi'nden otobüs duraklarına doğru yürürken yanına yaklaşan bir kişi bıçakla kendisini tehdit etti.

Bardan çıkan kadına bıçak zoruyla tecavüz etti

Elindeki bıçağı D.S.'ye dayayan kişi, "Yürümeye devam et" dedi. Kadının iddiasına göre, 19 Mayıs Mahallesi'nde bir parka geldiklerinde de bıçaklı kişi, tehditle tecavüz etti.

Bardan çıkan kadına bıçak zoruyla tecavüz etti VİDEO

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kadının şikayeti üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı. Olayın yaşandığı bölgedeki 100 kameradan 90 saatlik görüntü toplandı. İzlenen görüntülerde şüphelinin F.A olduğu belirlendi.

Bardan çıkan kadına bıçak zoruyla tecavüz etti

31 yaşındaki F.A., olaydan 6 gün sonra gözaltına alındı. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik kamera kayıtlarında, F.A.'nın  D.S. ile yürüdüğü görülüyor. Parka girildikten 1 dakika sonra F.A. parktan çıkıyor ve farklı bir noktadan tekrar parka giriyor.

TUTUKLANDI

Sorgulanan F.A.'nın suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.  Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen şüpheli F.A. tutuklandı.

Bardan çıkan kadına bıçak zoruyla tecavüz etti

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