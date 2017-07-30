Barınağa bırakılan köpek terk edilince ağladı

O kadar üzgündü ki, bu sevimli canlı verilen ödülü bile bırakıp kendini tellerin ardında ağlamaya vermişti.

Blue King adlı köpek, barınağa geldiğinde ona bir ödül vermek istediler. Blue, ödülü koklayıp bıraktı.

Onun yerine, 'sahipleri' tarafından barınağa bırakılan köpek, tellerin arkasında gözyaşları döktü.

AİLESİ TERK ETTİ

Kimisi alerjik reaksiyon gösterdiğini söylese de Blue'nun düşen gözyaşları için... O, ailesi onu terk ettiği için oldukça buruktu..

BLUE'A YARDIM İÇİN BİRLEŞTİLER

'Sahipleri', yeni bir eve taşınıp, bu tatlı köpeği barınağa bırakmayı tercih etmişti.

Blue'nun üzgün suratını görenler ona yardım etmeye karar verdi ve Facebook'a bir ilan koydular.

"TERK EDİLDİĞİNİN FARKINDAYDI"

Kısa bir süre sonra Jennifer McKay adlı kadın Blue'nun yardımına koştu. McKay, Blue için 'Her geçen insana ailesi mi diye bakıyordu. Orada terk edildiğinin farkındaydı.' dedi.

McKay, Blue'yu sahiplenmeye karar vermişti. Bu ikili, artık bir aile olacaklardı.

YENİDEN MUTLU

Blue King yeni hayatından pek memnun! O, şimdi karnı okşandığında, uzunca kestirdiğinde ve sahibiyle vakit geçirdiğinde çok mutlu oluyor.