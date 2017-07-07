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Barış Arduç ile Gupse Özay ayrı düştü

Barış Arduç, Gupse Özay’ın kaleme aldığı ‘Deliha 2’ filmiinde rol almayacak.

07.07.2017 - 08:19
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Aşkları “Deliha”da başlayan ikili, yeni sezonda iki farklı filmle seyirci karşısına çıkmayı tercih etti. “Kiralık Aşk” dizisiyle yıldızı parlayan Barış Arduç, sevgilisinin filmi yerine Muzaffer Yıldırım’ın yapımcılığını üstlendiği yeni bir romantik komedide rol alacak.

BARIŞ ARDUÇ'UN YERİ DAHA DOLDURULAMADI

Şenol Sönmez’in yönetmenliğini üstlendiği filmin çekimleri ağustos ayında başlayacak. Özay’ın senaryo çalışmalarını sürdürdüğü “Deliha 2”nin oyuncu seçmeleri henüz yapılmadı. Filmin oyuncu kadrosunun netleşmesinin ardından çekimlere eylül ayında başlanması planlanıyor.

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