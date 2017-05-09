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Barış Arduç ile Gupse Özay evleniyor

Birbirlerini aileleriyle tanıştıran gözde çiftin nikah töreni yaz sonunda yapılacak.

09.05.2017 - 09:01
  1. Haberler
  2. Magazin

SS

Geçtiğimiz yıl Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Kadir Doğulu ve Tarkan'la birlikte birçok gözde bekar yuva kurarken bu isimler arasına bir yenisi daha ekleniyor... Barış Arduç, 2014 Kasım'ından bu yana aşk yaşadığı Gupse Özay ile evlilik kararı aldı.

AİLESİYLE TANIŞTI

2016 Eylül'ünde Gupse Özay'ı ailesiyle tanıştırarak evlilik yolunda önemli bir adım atan yakışıklı oyuncu, Mart başında ise İzmir'e giderek Özay'ın ailesiyle bir araya gelmişti. Ünlü çiftten şimdi de herkesten gizli yeni bir hamle geldi.

BU YAZ SONU NİKAH VAR

İkili, bu yaz sonunda nikah masasına oturma kararı aldı. Henüz tarihi netleştirmeyen ünlü çift, bu güzel haberi ise ilk olarak Özay'ın İzmir'de yaşayan ailesine verdi.

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