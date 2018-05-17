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Barış Atay serbest bırakıldı

Twitter'dan yaptığı paylaşımlar sonrası gözaltına alınan Barış Atay, serbest bırakıldı.

DHA | 17.05.2018 - 02:03..
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Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Barış Atay için karar verildi. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan gözaltına alınan Atay, serbest bırakıldı.

Barış Atay serbest bırakıldı

TELEFONU İNCELETTİLDİ

İşlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Atay, ifadesi alınmadan yeniden emniyete gönderildi.

Atay'ın avukatı Efkan Bolaç, müvekkilinin gözaltına alındığında cep telefonunun yanında olmadığını, daha sonra getirildiğini, savcının da cep telefonunun incelenmesi için Atay'ı tekrar emniyet müdürlüğüne gönderdiğini söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Barış Atay serbest bırakıldı.

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