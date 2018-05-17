Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Barış Atay için karar verildi. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan gözaltına alınan Atay, serbest bırakıldı.

TELEFONU İNCELETTİLDİ

İşlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Atay, ifadesi alınmadan yeniden emniyete gönderildi.

Atay'ın avukatı Efkan Bolaç, müvekkilinin gözaltına alındığında cep telefonunun yanında olmadığını, daha sonra getirildiğini, savcının da cep telefonunun incelenmesi için Atay'ı tekrar emniyet müdürlüğüne gönderdiğini söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Barış Atay serbest bırakıldı.