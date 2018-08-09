Barış Murat Yağcı: Birce Akalay'la aynı yatakta yatardık

Bir dönem İrem Derici ile aşk yaşadığı konuşulan Barış Murat Yağcı, iddialara canlı yayında yanıt verdi.

İşte Barış Murat Yağcı'nın konuşmasından kesitler...

"TÜRKİYE ERKEK MODELLER İÇİN İYİ BİR MARKET DEĞİL"

"Boyum 1.99 cm., ayakkabı ile 2,01 cm. Türkiye'de modellik yapmıyorum. Çünkü Türkiye erkek modeller için çok iyi bir market değil. İtalya, Fransa varken neden burada modellik yapayım ki? Orada büyük bir marka ile çalışıyorsunuz burada ona yakın bir marka yok. Fashion Week'e gitseniz asgari ücretin üçte biri para veriyorlar. Gerek yok yani. Sektöre ilk girdiğimizde uzun boyun, dövmelerin ya da boylu bir adam olmanın dezavantajlarını yaşadım.

"ALKOLÜ DE BIRAKTIM"

5 yıl önce annem kanser oldu. O olay olmasaydı ben Türkiye'ye dönmezdim. Kesin söylüyorum asla dönmezdim. Temelli dönüş yapmam gerektiğinde bana bir aydınlanma geldi. Alkol kullanımı, her gece bir kızla görüntülenme bunların hepsini 5 yıl önce bıraktım.

"BİRCE AKALAY BENİM DAYIMIN KIZI"

Birce Akalay benim kuzenim. 3 yıldır kendisiyle görüşmüyoruz. O bana yardım etmedi, ona kızgınım diye bir şey asla yok. Böyle bir talebim de olmadı. Bir gün dayım annemi aradı. Olay saçma sapan bir yerlere gitti. Benim Birce ile bir sorunum yok. Birce üzerinden de prim yapmam.





"AYNI YATAKTA YATARDIK"

Biz aynı yatakta yatardık. Ben hayatımda ilk kez başrol oldum ve sektörü yeni anladım. Başrol yoğunluğundan dolayı ailesine vakit ayıramamış olabilir. İki kez boşandı, özel hayatında sıkıntılar olabilir. Şuradan çıkıp gelse sarılırım. Son halini beğenmedim, normal bir psikoloji olduğunu düşünmüyorum.

"İREM ARGO KONUŞAN BİR KADIN"

İrem Derici ile yediğim yemek dışında bir görüşmüşlüğüm, konuşmuşluğum yoktur. Reklam ve single için beni kullandı bence. Az sürede kendisini tanıma fırsatım oldu. Hem fizik olarak hem kafa olarak benim tarzım değil. Konuşmaları çok argo, bu durum beni çok rahatsız ediyor. Kadına yakıştıramıyorum ve no stop konuşuyor.

"HERKESLE OLANLA OLMAM"

O yemekteki 'ilişki yaşıyorlar' algısını o yarattı ve ben buna düştüm. Bir ünlüyle aşk yaşarım, flört ederim ama herkesle olanla olmam."







