Barış Özener'in 'İnsan Çeşitliliği' kitabı raflarda

Barış Özener’in üniversitede verdiği insanın biyolojik çeşitliliğini konu alan derslerinde gözlemlediği en önemli sorun, öğrencilerinin derslerin içeriğine ilişkin elle tutulur Türkçe bir kaynaktan yoksun oluşlarıdır.

IRK VE İNSAN ÇEŞİTLİLİĞİ

Özener, var olan kaynakların ortak noktasının antropolojinin en sorunlu kavramlarından biri olan “ırk” kavramını antropolojinin güncel tartışmaları açısından ele almaktan uzak olduklarını da düşünerek İnsan Çeşitliliği kitabını yazma kararı almıştır. Günümüz fiziki antropologlar yaşayan popülasyonlar arasındaki farklılıkları “ırklar” olarak adlandırmaktan vazgeçip sahip olduğumuz çeşitlilikleri ve adaptasyonları, evrimsel nedenleri ve sonuçlarına göre ele alıyor.

Alfa Yayınları’ndan çıkan İnsan Çeşitliliği kitabının yazılmasındaki çıkış noktası da bu dönüşümün tarihine odaklanmak ve biyolojik antropologların günümüzde insan çeşitliliği konusuna nasıl yaklaştıklarını etraflıca ele almaktır

Yazar: Barış Özener

Yayınevi: Alfa Yayınları

Yayım yılı: 2018

Türü: Araştırma

Dili: Türkçe

Syf: 240

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