taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.276
USD
3,7873
EURO
4,6480
ALTIN
162,60
PETR
68,8700

Barış Özener'in 'İnsan Çeşitliliği' kitabı raflarda

Yazarın kitabı Alfa Yayınları tarafından okuyucularla tanıştı.

Haber Merkezi | 19.01.2018 - 13:54..
  1. Haberler
  2. Kitap

Barış Özener’in üniversitede verdiği insanın biyolojik çeşitliliğini konu alan derslerinde gözlemlediği en önemli sorun, öğrencilerinin derslerin içeriğine ilişkin elle tutulur Türkçe bir kaynaktan yoksun oluşlarıdır.

IRK VE İNSAN ÇEŞİTLİLİĞİ

Özener, var olan kaynakların ortak noktasının antropolojinin en sorunlu kavramlarından biri olan “ırk” kavramını antropolojinin güncel tartışmaları açısından ele almaktan uzak olduklarını da düşünerek İnsan Çeşitliliği kitabını yazma kararı almıştır. Günümüz fiziki antropologlar yaşayan popülasyonlar arasındaki farklılıkları “ırklar” olarak adlandırmaktan vazgeçip sahip olduğumuz çeşitlilikleri ve adaptasyonları, evrimsel nedenleri ve sonuçlarına göre ele alıyor.

Barış Özener'in 'İnsan Çeşitliliği' kitabı raflarda

Alfa Yayınları’ndan çıkan İnsan Çeşitliliği kitabının yazılmasındaki çıkış noktası da bu dönüşümün tarihine odaklanmak ve biyolojik antropologların günümüzde insan çeşitliliği konusuna nasıl yaklaştıklarını etraflıca ele almaktır

Yazar: Barış Özener

Yayınevi: Alfa Yayınları

Yayım yılı: 2018

Türü: Araştırma

Dili: Türkçe

Syf: 240

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

Kitap Yurdu

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mehmetçik Kut'ül - Amare final sahnesiyle büyüledi

Mehmetçik Kut'ül - Amare final sahnesiyle büyüledi

156
Cenk Tosun, Emre Belözoğlu'nu yalanladı

Cenk Tosun, Emre Belözoğlu'nu yalanladı

25
Kar yağışı Türkiye'de gece trafiğini felç etti

Kar yağışı Türkiye'de gece trafiğini felç etti

36
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin planı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin planı

125
Kocaoğlu İzmir'deki su taşkınlarıyla ilgili konuştu

Kocaoğlu İzmir'deki su taşkınlarıyla ilgili konuştu

156
15 gün evli kalıp 4 yıldır süresiz nafaka ödeyen genç

15 gün evli kalıp 4 yıldır süresiz nafaka ödeyen genç

92
Temel Karamollaoğlu basın toplantısında uyuttu

Temel Karamollaoğlu basın toplantısında uyuttu

110
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM