Barışı kabul etmeyen 6 FARC militanı öldürüldü

1 Yurtdışındaki öğrencilere 15 bin avro burs Yurtdışında eğitim gören gençlere 2018-2019 eğitim öğretim döneminden itibaren hukuk ve psikoloji alanında yıllık 15 bin avroya kadar burs verilecek.

2 ABD'nin İsrail Büyükelçisi ordunun katliamlarını savundu ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, abluka altındaki Gazze'de yaşanan katliama yönelik yaptığı açıklamada "İsrail, gerçek mermi kullanmaktan başka ne yapabilirdi" diyerek katliamı meşrulaştırdı

3 'Aykut Kocaman yüzyılın en iyi hocalarından biri' Aykut Kocaman'ın yüzyılın en iyi teknik direktörlerinden biri olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, "Kaybedilmesi yanlış olur" dedi.

4 İzmir'de 42 metrelik Atatürk maskına bakım yapıldı Buca'da, 2009 yılında yapılan, 42 metrelik Atatürk maskı zamanla aşınınca bakım çalışmaları başlatıldı.

5 Zimbabve'de 15 milyar dolarlık kayıp elmas karmaşası Zimbabve'de kayıp 15 milyar dolarlık elmas geliri bilinmezliğini korurken, soruşturma kapsamında kanıt sunması beklenen eski Devlet Başkanı Mugabe'nin rakiplerine zarar vermesinden korkuluyor.

6 Boğazına pide kaçan öğrencisinin hayatını kurtardı İzmir'de, teneffüste yediği pidenin boğazına kaçmasıyla nefessiz kalan ve yere düşüp başını çarpan ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi, öğretmeni Hüsamettin Cemil Doğru'nun müdahalesiyle hayata döndü.