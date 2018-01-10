Barışmak için buluşturulduğu arkadaşını öldürdü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde işlenen cinayetin ayrıntıları eski bir husumete dayanıyor. İki arkadaşın arasında, alacak verecek davasından bir husumet başlamış.

BARIŞTIRMAK İÇİN TOPLANMIŞLAR

Tarafların alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunduğu ve ortak arkadaşları tarafından barışmak amacıyla buluşturulduğu belirlendi.

İddiaya göre ortak arkadaşlarının yanlarından ayrılması ile içki içmeye başlayan Celil Tükenmez ile Yılmaz Koçak kavga etmeye başladı. Yumruklaşmanın ardından Yılmaz Koçak, belinden çıkardığı ekmek bıçağını Tükenmez'in kalbine sapladı. Daha sonra yere yığılan Tükenmez'in boğazını keserek kaçmaya başladı.





VATANDAŞLAR KAFASINA TUĞLA FIRLATIP BAYILTMIŞ

Cinayet anına şahit olan çevredeki vatandaşlar, bıçağı olay yerinde bırakıp kaçan Yılmaz Koçak'ı kovalamaya başladı. Vatandaşların fırlattığı tuğların başına isabet ettiği Koçak, dengesini kaybedip 2 metre yükseklikten düşmesi sonucu bayıldı. Bu sırada bölgeye gelen polis ekipleri linç edilmek istenen Koçak'ı öfkeli kalabalığın elinden kurtardı. Yaralı olan Koçak, Bursa Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.





26 YIL ÖNCE BOĞAZ KESEREK CİNAYET İŞLEMİŞ

Bu arada boğazı kesilerek öldürülen Celil Tükenmez'in, benzer bir cinayet nedeniyle 26 yıl cezaevinde kaldığı öğrenildi. 1991 yılında tartıştığı bir kişinin boğazını keserek öldüren Tükenmez'in, 26 yıl 5 ay cezaevinde kaldığı ve 5 ay önce denetlimli serbestlik yasası ile serbest kaldığı anlaşıldı. Koçak, Orman Bölge Müdürlüğü'nde marangoz olarak görev yaptığı belirtildi.