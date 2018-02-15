Barışmak istemeyen eşe şiddete tutuklama

Adana'nın Çukurova ilçesi Karslı Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada ayrı yaşadığı eşi Murat Ç'nin saldırısına uğradığı öne sürülen Gamze Ç. ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Gamze Ç. önce polis merkezine ardından da adliyeye giderek savcılığa eşi hakkında şikayette bulundu.

Aile içi şiddet olaylarına bakan cumhuriyet savcısının talimatı üzerine Murat Ç, yakalanıp polis merkezine götürüldü.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesine gönderilen Murat Ç, "Eşini öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

"KORUMA ALTINA ALINMAK İSTİYORUM"

Adana Barosuna kendisini savunması için ücretsiz avukat başvurusunda bulunan Gamze Ç, daha sonra gazetecilere yaşadıklarını anlattı.

Eşi Murat Ç. ile 10 yıl önce birbirlerini severek evlendiklerini, iki çocuklarının olduğunu belirten Gamze Ç, son yıllarda sürekli tartışma yaşadıklarını ifade etti.

Gamze Ç, kocasının hayatına 3 yıl önce başka bir kadının girdiğini öne sürerek, şunları kaydetti:

"Eşim, bizi bırakıp o kadınla birlikte yaşamaya başladı. Ben de dayanamayıp 11 ay önce babamın evine gittim. Ben evlere temizliğe giderek çocuklarıma bakıyordum. Murat, birlikte olduğu o kadını döverek kaçmasına neden oldu. Kadın gidince benimle barışmak istedi. Ben istemeyince 'Seni çok kötü yapacağım' dedi. İş yerimi kuzeni Bülent K. biliyordu. O, göstermiş. Çalıştığım villadan çıkıp evime giderken elimdeki telefonu çekip aldı. Sonra ayağıma çelme takıp beni düşürdü. Boğazıma bıçağı dayadı. Tekme ve yumrukla beni dövdü. O anda kendimden geçmişim. Sonrasını hatırlamıyorum."

Dövülmesi nedeniyle gözünü açamayan ve vücudunun çeşitli yerlerindeki darp izleri yüzünden yürümekte güçlük çeken Gamze Ç, eşinin kendisini öldürmesinden korktuğunu söyledi.

Eşinden boşanmak istediğini ancak boşanmak için mahkeme ve avukat parası olmadığı için dava açamadığını kaydeden Gamze Ç, "Koruma altına alınmak istiyorum. Beni öldürmesinden korkuyorum. Mahkeme en ağır cezayı versin." dedi.