Barışmaya ikna edemediği sevgilisini öldürdü

Sivas’ta birlikte yaşayan Ahmet Yazıcı ile Seher Yaşar arasında bir süre önce şiddetli geçimsizlik başladı. Yaşanan son tartışmanın ardından Seher Yaşar, Yazıcı'yı terk ederek memleketi Aksaray’daki baba evine döndü.

BARIŞMAYA İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Ahmet Yazıcı geçen pazartesi günü, Seher Yaşar'ı barışmaya ikna etmek ve eve götürmek için Aksaray’a geldi. Seher Yaşar’ı babasının evinde ziyaret eden Ahmet Yazıcı, 2 gün boyunca ikna etmeye çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Bugün öğle saatlerinde yeniden barışmak için Seher Yaşar’ın baba evine giden Yazıcı, eve alınmayınca konuşmak için iki katlı binanın birinci katında oturan kadını balkona çağırdı.

TABANCASIYLA SEVGİLİSİNİ VURDU

Yaşar’ı yine ikna edemeyince sinirlenen Yazıcı, bağırmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki ruhsatsız tabancayı çıkaran Ahmet Yazıcı, balkondaki Seher Yaşar’a 3 el ateş etti. Seher Yaşar kanlar içerisinde kalırken, Yazıcı ise olay yerinden koşarak kaçtı. Yakınları ve komşularının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, 112 Acil Yardım ekipleri de ağır yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Seher Yaşar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından bölgede çalışma başlatan polis, kaçan Ahmet Yazıcı’yı elindeki suç aleti tabancayla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Yazıcı'nın sorgusu sürüyor.